Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини - Кравченко

Прокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Генпрокурор нагадав, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу

Суд визначив для підозрюваних заставу: 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.

Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану. Саме тому сьогодні до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги - повідомив Кравченко.

За його словами, п’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері.

Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів рішень прокурори нададуть суду додаткові детальні аргументи - резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо

Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.