Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини - Кравченко

Ексклюзив
15:27 • 7130 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 16601 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 15594 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 22134 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 49612 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77253 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64715 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67485 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61875 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34948 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 23852 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 23781 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 23460 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 23537 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 15252 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 4434 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 7134 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 16604 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 23555 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 23476 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Руслан Кравченко
Сем Альтман
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини - Кравченко

Київ • УНН

 • 2034 перегляди

Генпрокурор Кравченко повідомив про оскарження рішень суду щодо застав для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. Сторона обвинувачення вважає визначені суми застав необґрунтованими та такими, що не відповідають тяжкості злочинів.

Прокуратура оскаржила запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини - Кравченко

Прокуратура оскаржила рішення суду щодо запобіжних заходів для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Генпрокурор нагадав, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області підозрюють у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області після корупційного скандалу04.03.26, 17:40 • 1316 переглядiв

Суд визначив для підозрюваних заставу: 6,9 млн грн для посадовця СБУ та 7 млн грн для представника Повітряних Сил.

Сторона обвинувачення вважає такі рішення необґрунтованими. Визначені суми застав майже вдвічі менші за ті, на яких наполягали прокурори, і не відповідають тяжкості злочинів, ролі підозрюваних у схемі та їхньому реальному майновому стану. Саме тому сьогодні до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги 

- повідомив Кравченко.

За його словами, п’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду буде оголошено лише ввечері.

Саме тому апеляції подано негайно. Після отримання повних текстів рішень прокурори нададуть суду додаткові детальні аргументи 

- резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо 

Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Антоніна Туманова

