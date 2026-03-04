Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины - Кравченко

Прокуратура обжаловала решение суда о мерах пресечения для командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Генпрокурор напомнил, что командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области подозревают в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области после коррупционного скандала

Суд определил для подозреваемых залог: 6,9 млн грн для должностного лица СБУ и 7 млн грн для представителя Воздушных Сил.

Сторона обвинения считает такие решения необоснованными. Определенные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению. Именно поэтому сегодня в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поданы апелляционные жалобы - сообщил Кравченко.

По его словам, пятидневный срок на обжалование истекает сегодня, тогда как полные тексты определений суда будут объявлены только вечером.

Именно поэтому апелляции поданы немедленно. После получения полных текстов решений прокуроры предоставят суду дополнительные детальные аргументы - резюмировал Генпрокурор.

Напомним

Командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминируется превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ на Житомирщине Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.