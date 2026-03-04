$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 1718 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 12661 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 13201 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 20008 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 47749 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76315 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 63964 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67047 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61502 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34810 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины - Кравченко

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Генпрокурор Кравченко сообщил об обжаловании решений суда относительно залогов для командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Сторона обвинения считает определенные суммы залогов необоснованными и не соответствующими тяжести преступлений.

Прокуратура обжаловала меры пресечения командующему логистики ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины - Кравченко

Прокуратура обжаловала решение суда о мерах пресечения для командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Генпрокурор напомнил, что командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области подозревают в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области после коррупционного скандала04.03.26, 17:40 • 368 просмотров

Суд определил для подозреваемых залог: 6,9 млн грн для должностного лица СБУ и 7 млн грн для представителя Воздушных Сил.

Сторона обвинения считает такие решения необоснованными. Определенные суммы залогов почти вдвое меньше тех, на которых настаивали прокуроры, и не соответствуют тяжести преступлений, роли подозреваемых в схеме и их реальному имущественному положению. Именно поэтому сегодня в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поданы апелляционные жалобы 

- сообщил Кравченко.

По его словам, пятидневный срок на обжалование истекает сегодня, тогда как полные тексты определений суда будут объявлены только вечером.

Именно поэтому апелляции поданы немедленно. После получения полных текстов решений прокуроры предоставят суду дополнительные детальные аргументы 

- резюмировал Генпрокурор.

Напомним 

Командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминируется превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ на Житомирщине Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Антонина Туманова

