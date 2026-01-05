$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 10024 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 28409 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 55785 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 70492 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 54640 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 61202 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 61948 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64990 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57573 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Проїзд основними дорогами забезпечено попри сніг у низці областей - дорожники

Київ • УНН

 • 160 перегляди

В Україні дороги переважно сухі, але в деяких областях мокрі, місцями засніжені, на Донеччині накат, а на Сумщині туман та до 10 см снігу. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Проїзд основними дорогами забезпечено попри сніг у низці областей - дорожники

По Україні основі дороги переважно сухі, в окремих областях - мокрі або місцями засніжені, на Донеччині подекуди накат, а на Сумщині - місцями туман, снігу - до 10 см, але проїзд ​всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, повідомили в Агентстві відновлення, пише УНН.

Деталі

На більшій частині території країни, як вказано, спостерігається хмарна погода, у низці областей - сніжитиме. Температура повітря становить -10...+2°C.

Покриття на автомобільних дорогах державного значення - переважно сухе, в окремих областях - мокре або місцями засніжене. У Донецькій області на деяких ділянках покриття спостерігається накат, у Сумській області - місцями туман, висота снігового покриву до 10 см

- повідомили дорожники.

На перевальних ділянках автомобільних доріг у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, як вказано, - місцями сніг, температура повітря -10...-5°C, покриття мокре, місцями засніжене.

Погода 5 січня: на горі Піп Іван зафіксовано -14°С при хмарній погоді та вітрі - ДСНС05.01.26, 09:36 • 1540 переглядiв

На окремих ділянках доріг державного значення дорожніми організаціями, як повідомляється, проводяться роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, заокруглених ділянок.

​Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено

- зазначили в агентстві.

В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня04.01.26, 13:20 • 70487 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоАвто
Морози в Україні
Сніг в Україні
Львівська область
Донецька область
Івано-Франківська область
Сумська область
Закарпатська область
Україна