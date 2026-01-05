Проїзд основними дорогами забезпечено попри сніг у низці областей - дорожники
Київ • УНН
В Україні дороги переважно сухі, але в деяких областях мокрі, місцями засніжені, на Донеччині накат, а на Сумщині туман та до 10 см снігу. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено.
По Україні основі дороги переважно сухі, в окремих областях - мокрі або місцями засніжені, на Донеччині подекуди накат, а на Сумщині - місцями туман, снігу - до 10 см, але проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, повідомили в Агентстві відновлення, пише УНН.
Деталі
На більшій частині території країни, як вказано, спостерігається хмарна погода, у низці областей - сніжитиме. Температура повітря становить -10...+2°C.
Покриття на автомобільних дорогах державного значення - переважно сухе, в окремих областях - мокре або місцями засніжене. У Донецькій області на деяких ділянках покриття спостерігається накат, у Сумській області - місцями туман, висота снігового покриву до 10 см
На перевальних ділянках автомобільних доріг у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, як вказано, - місцями сніг, температура повітря -10...-5°C, покриття мокре, місцями засніжене.
На окремих ділянках доріг державного значення дорожніми організаціями, як повідомляється, проводяться роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів, заокруглених ділянок.
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено
