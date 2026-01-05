Проезд по основным дорогам обеспечен, несмотря на снег в ряде областей - дорожники
Киев • УНН
В Украине дороги преимущественно сухие, но в некоторых областях мокрые, местами заснеженные, в Донецкой области накат, а в Сумской области туман и до 10 см снега. Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.
По Украине основные дороги преимущественно сухие, в отдельных областях - мокрые или местами заснеженные, в Донецкой области кое-где накат, а в Сумской области - местами туман, снега - до 10 см, но проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, сообщили в Агентстве восстановления, пишет УНН.
Детали
На большей части территории страны, как указано, наблюдается облачная погода, в ряде областей - будет снежить. Температура воздуха составляет -10...+2°C.
Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения - преимущественно сухое, в отдельных областях - мокрое или местами заснеженное. В Донецкой области на некоторых участках покрытия наблюдается накат, в Сумской области - местами туман, высота снежного покрова до 10 см
На перевальных участках автомобильных дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, как указано, - местами снег, температура воздуха -10...-5°C, покрытие мокрое, местами заснеженное.
Погода 5 января: на горе Поп Иван зафиксировано -14°С при облачной погоде и ветре - ГСЧС05.01.26, 09:36 • 1556 просмотров
На отдельных участках дорог государственного значения дорожными организациями, как сообщается, проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов, закругленных участков.
Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января04.01.26, 13:20 • 70613 просмотров