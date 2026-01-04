$42.170.00
02:44 • 2200 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 13165 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 29337 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 34087 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 35863 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 53790 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 74830 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 66424 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 86223 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47682 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Прогноз погоди на 4 січня: атмосферний фронт принесе мокрий сніг та ожеледь

Київ • УНН

 • 46 перегляди

4 січня в Україні очікується погіршення погодних умов через атмосферний фронт, що принесе мокрий сніг, дощ та ожеледицю. Температура повітря коливатиметься від 5-10° морозу на Півночі до 1-6° тепла на Півдні.

Прогноз погоди на 4 січня: атмосферний фронт принесе мокрий сніг та ожеледь

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 4 січня, погодні умови в Україні погіршаться під впливом атмосферного фронту. У більшості регіонів очікуються опади та ожеледиця на дорогах. Про це пише УНН.

Деталі

Синоптики прогнозують хмарну погоду. На півдні, сході, а вдень і в центральних областях пройде мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер переважно південно-західний та південний, 7–12 м/с. У південно-східних регіонах можливі пориви до 15–20 м/с.

Температурний режим

Температура повітря в країні суттєво відрізнятиметься залежно від регіону:

Північ, Захід та Центр: вночі 5–10° морозу (у Карпатах – до 8–13° нижче нуля), вдень від 0 до 5° морозу.

Південь та Південний схід: вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень повітря прогріється до 1–6° тепла, у Криму – до 9°.

Погода в Києві та області

У столичному регіоні неділя буде сухою, але морозною.

Київ: вночі 6–8° морозу, вдень 1–3° нижче нуля.

Київщина: вночі 5–10° морозу, вдень 0–5° морозу.

На дорогах столиці та області місцями спостерігатиметься ожеледиця. Водіям та пішоходам рекомендують бути максимально обережними через слизьке покриття.

Степан Гафтко

