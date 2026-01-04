Прогноз погоди на 4 січня: атмосферний фронт принесе мокрий сніг та ожеледь
4 січня в Україні очікується погіршення погодних умов через атмосферний фронт, що принесе мокрий сніг, дощ та ожеледицю. Температура повітря коливатиметься від 5-10° морозу на Півночі до 1-6° тепла на Півдні.
За даними Укргідрометцентру, у неділю, 4 січня, погодні умови в Україні погіршаться під впливом атмосферного фронту. У більшості регіонів очікуються опади та ожеледиця на дорогах. Про це пише УНН.
Деталі
Синоптики прогнозують хмарну погоду. На півдні, сході, а вдень і в центральних областях пройде мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території України істотних опадів не очікується.
Вітер переважно південно-західний та південний, 7–12 м/с. У південно-східних регіонах можливі пориви до 15–20 м/с.
Температурний режим
Температура повітря в країні суттєво відрізнятиметься залежно від регіону:
Північ, Захід та Центр: вночі 5–10° морозу (у Карпатах – до 8–13° нижче нуля), вдень від 0 до 5° морозу.
Південь та Південний схід: вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень повітря прогріється до 1–6° тепла, у Криму – до 9°.
Погода в Києві та області
У столичному регіоні неділя буде сухою, але морозною.
Київ: вночі 6–8° морозу, вдень 1–3° нижче нуля.
Київщина: вночі 5–10° морозу, вдень 0–5° морозу.
На дорогах столиці та області місцями спостерігатиметься ожеледиця. Водіям та пішоходам рекомендують бути максимально обережними через слизьке покриття.
