Прогноз погоды на 4 января: атмосферный фронт принесет мокрый снег и гололед

$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 2488 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 13527 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 29655 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 34344 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 36072 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 53949 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 74981 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 66479 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 86279 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47705 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
70%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бои за Покровск 3 января: Силы обороны продолжают контролировать северную часть города3 января, 18:19 • 3572 просмотра
Трамп высказался о путине: "Я не в восторге от него, он убивает слишком много людей"3 января, 18:33 • 7104 просмотра
Зеленский встретился с советниками Коалиции желающих: обсуждены гарантии безопасности и реальный мирVideo3 января, 18:59 • 3812 просмотра
Администрация Трампа оправдывает захват Мадуро прецедентом вторжения в Панаму 1989 года3 января, 19:46 • 3010 просмотра
Над Украиной взошел Суперлуние и ожидается пик метеорного потока КвадрантидыVideo3 января, 20:15 • 4196 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 68158 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 87036 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 99621 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 236203 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 167193 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Пэм Бонди
Андрей Сибига
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Нью-Йорк
Франция
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино22:58 • 2348 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 59893 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 69754 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 67615 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 167193 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Boeing AH-64 Apache

Прогноз погоды на 4 января: атмосферный фронт принесет мокрый снег и гололед

Киев • УНН

 • 120 просмотра

4 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за атмосферного фронта, который принесет мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура воздуха будет колебаться от 5-10° мороза на Севере до 1-6° тепла на Юге.

Прогноз погоды на 4 января: атмосферный фронт принесет мокрый снег и гололед

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 4 января, погодные условия в Украине ухудшатся под влиянием атмосферного фронта. В большинстве регионов ожидаются осадки и гололедица на дорогах. Об этом пишет УНН.

Детали

Синоптики прогнозируют облачную погоду. На юге, востоке, а днем и в центральных областях пройдет мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно юго-западный и южный, 7–12 м/с. В юго-восточных регионах возможны порывы до 15–20 м/с.

Температурный режим

Температура воздуха в стране будет существенно отличаться в зависимости от региона:

Север, Запад и Центр: ночью 5–10° мороза (в Карпатах – до 8–13° ниже нуля), днем от 0 до 5° мороза.

Юг и Юго-восток: ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем воздух прогреется до 1–6° тепла, в Крыму – до 9°.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе воскресенье будет сухим, но морозным.

Киев: ночью 6–8° мороза, днем 1–3° ниже нуля.

Киевская область: ночью 5–10° мороза, днем 0–5° мороза.

На дорогах столицы и области местами будет наблюдаться гололедица. Водителям и пешеходам рекомендуют быть максимально осторожными из-за скользкого покрытия.

Морозные ночи и снежные дни: какой погоды ждать в Украине в ближайшие трое суток02.01.26, 19:23 • 3570 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Крым
Украина
Киев