Прогноз погоды на 4 января: атмосферный фронт принесет мокрый снег и гололед
Киев • УНН
4 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за атмосферного фронта, который принесет мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура воздуха будет колебаться от 5-10° мороза на Севере до 1-6° тепла на Юге.
По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 4 января, погодные условия в Украине ухудшатся под влиянием атмосферного фронта. В большинстве регионов ожидаются осадки и гололедица на дорогах. Об этом пишет УНН.
Детали
Синоптики прогнозируют облачную погоду. На юге, востоке, а днем и в центральных областях пройдет мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.
Ветер преимущественно юго-западный и южный, 7–12 м/с. В юго-восточных регионах возможны порывы до 15–20 м/с.
Температурный режим
Температура воздуха в стране будет существенно отличаться в зависимости от региона:
Север, Запад и Центр: ночью 5–10° мороза (в Карпатах – до 8–13° ниже нуля), днем от 0 до 5° мороза.
Юг и Юго-восток: ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем воздух прогреется до 1–6° тепла, в Крыму – до 9°.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе воскресенье будет сухим, но морозным.
Киев: ночью 6–8° мороза, днем 1–3° ниже нуля.
Киевская область: ночью 5–10° мороза, днем 0–5° мороза.
На дорогах столицы и области местами будет наблюдаться гололедица. Водителям и пешеходам рекомендуют быть максимально осторожными из-за скользкого покрытия.
