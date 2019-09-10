Профільний комітет ВР розглянув реформу прокуратури за 5 хвилин, без пояснень

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні о 9 ранку члени комітету ВР з питань правоохоронної діяльності мали обговорити зміни до президентського законопроекту №1032 про реформу прокуратури, зокрема заслухати правки та пропозиції комітету. Утім, засідання комітету перенесли на пів години раніше, а саме питання без доповіді вирішили за 5 хвилин, повідомляє УНН.