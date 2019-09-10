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Профільний комітет ВР розглянув реформу прокуратури за 5 хвилин, без пояснень

Профільний комітет ВР розглянув реформу прокуратури за 5 хвилин, без пояснень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні о 9 ранку члени комітету ВР з питань правоохоронної діяльності мали обговорити зміни до президентського законопроекту №1032 про реформу прокуратури, зокрема заслухати правки та пропозиції комітету. Утім, засідання комітету перенесли на пів години раніше, а саме питання без доповіді вирішили за 5 хвилин, повідомляє УНН.

Так, 17 членів комітету підтримали президентський законопроект "з урахованими правками" за основу та в цілому, утрималося лише 2.

Голова підкомітету не став доповідати з приводу анонсованої вчора позиції комітету ВР. Тож, в якому вигляді комітет схвалив реформу прокуратури - поки не відомо.

Нагадаємо, під час вчорашнього виступу на комітеті ВР Генпрокурор Рябошапка повідомив, що військова прокуратура буде розділена на два напрямки, утім, жоден з них не включає нагляд за розслідуванням військових злочинів поза межею лінії зіткнення. 

Раніше УНН повідомляв, що науково-експертне управління ВР, яке провело юридичну експертизу президентського законопроекту №1032 звертає увагу нардепів на те, що автор законопроекту не надає аргументів на користь свого рішення — ліквідувати військову прокуратуру, хоча Регламент вимагає цього обґрунтування. 

Самі нардепи також не впевнені у доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії "Батьківщина" Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення поки немає, адже не зрозуміло, хто буде займатися розслідуванням військових злочинів у разі ліквідації військової прокуратури.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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