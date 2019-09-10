Профильный комитет ВР рассмотрел реформу прокуратуры за 5 минут, без объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня в 9 утра члены комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности должны были обсудить изменения в президентский законопроект №1032 о реформе прокуратуры, в частности заслушать правки и предложения комитета. Впрочем, заседание комитета перенесли на полчаса раньше, а сам вопрос без доклада решили за 5 минут, сообщает УНН.
Так, 17 членов комитета поддержали президентский законопроект "с учтенными поправками" за основу и в целом, воздержались только 2.
Председатель подкомитета не стал докладывать по поводу анонсированной вчера позиции комитета ВР. Поэтому, в каком виде комитет одобрил реформу прокуратуры - пока не известно.
Напомним, во время вчерашнего выступления на комитете ВР Генпрокурор Рябошапка сообщил, что военная прокуратура будет разделена на два направления, впрочем, ни одно из них не включает надзор за расследованием военных преступлений за пределами линии соприкосновения.
Ранее УНН сообщал, что научно-экспертное управление ВР, которое провело юридическую экспертизу президентского законопроекта №1032 обращает внимание нардепов на то, что автор законопроекта не предоставляет аргументов в пользу своего решения - ликвидировать военную прокуратуру, хотя Регламент требует этого обоснования.
Сами нардепы также не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии "Батькивщина" Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.
Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.