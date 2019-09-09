Рябошапка “забув” про військові злочини поза межами лінії зіткнення

Так, на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, де обговорювався президентський законопроект № 1032 щодо реформи прокуратури, Рябошапка заявив, що має намір створити два блоки розслідувань злочинів, пов’язаних із військовими.

“Є у нас думка — зробити два важливих спеціалізованих блоки в рамках Генпрокуратури. Перший — це процесуальне керівництво тих злочинів, які вчиняються безпосередньо на лінії конфлікту, на лінії розмежування, оскільки там є своя специфіка...

Другий блок питань — це злочини у сфері національної безпеки і оборони. Я хотів би ввести в Офісі генпрокурора спеціальний напрям спеціальних прокурорів, які досліджуватимуть злочини, про які ми чули — це і „Укроборонпром“, вибухи на складах, інші провадження, які пов’язані з тим, що у країни крали, тоді як країна була на війні”, — пояснив генпрокурор.

При цьому Рябошапка не згадав, хто буде займатися військовими злочинами поза межею лінії зіткнення і які не входять в концепцію “оборонної сфери”. До таких зокрема належать дезертирство, самовільне залишення служби, викрадення зброї, втрата військового майна, розголошення військових документів, посадові злочини військових, злочини військових проти життя та здоров’я особи (вбивство, доведення до самогубства, тілесні ушкодження).

За останні 5 років військові прокурори Заходу, Центру та Півдня (без військових прокурорів АТО) направили до суду 11 тисяч кримінальних проваджень, 85% яких стосуються безпосередньо таких військових злочинів.

Нині в судах перебуває на розгляді майже 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких 10% — підтримують прокурори “ОС” (окупована територія), решта — в провадженні військових прокурорів Західного, Центрального і Південного регіонів (не пов’язаних з лінією розмежування), яких судячи зі слів Рябошапки, хочуть ліквідувати.

Науково-експертне управління ВР, яке провело юридичну експертизу президентського законопроекту № 1032 звертає увагу нардепів на те, що автор законопроекту не надає аргументів на користь свого рішення — ліквідувати військову прокуратуру, хоча Регламент вимагає цього обгрунтування.

Не відповідає на це питання й Генпрокурор Рябошапка. З його слів, пропонується частково залишити інститут військової прокуратури, при цьому позбавити прокурорів військового звання і перевести на цивільну службу. Але сама мета ліквідації військової прокуратури на фоні військових дій РФ проти України — залишається не озвученою.

Пропозиція ж переведення прокурорів з військових у цивільних обійдеться бюджету щонайменше у 700 млн грн додаткових коштів, попередили у Мінфіні. Адже позбавлення військових прокурорів звання, навіть із залишенням в органах прокуратури — призведе до вимушених компенсаційних виплат.

На цю репліку Мінфіну Рябошапка також відповіді не мав. Засідання Комітету перенесли на сьогодні, на 9 ранку.

Раніше УНН повідомляв, що самі нардепи також не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення він теж не чув.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей.