Звільнення військових прокурорів обійдеться бюджету в 700 млн грн

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Якщо військові прокурори будуть звільнені за президентським законопроектом № 1032, вони отримають багатомільйоні компенсації з бюджету, загальна сума яких може сягнути 700 млн грн. Про це повідомила представник Міністерства фінансів України Алла Гурська під час розгляду питання реформи прокуратури на засіданні Комітету ВР з питань провоохоронної діяльності, передає УНН.