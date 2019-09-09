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Звільнення військових прокурорів обійдеться бюджету в 700 млн грн

Звільнення військових прокурорів обійдеться бюджету в 700 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Якщо військові прокурори будуть звільнені за президентським законопроектом № 1032, вони отримають багатомільйоні компенсації з бюджету, загальна сума яких може сягнути 700 млн грн. Про це повідомила представник Міністерства фінансів України Алла Гурська під час розгляду питання реформи прокуратури на засіданні Комітету ВР з питань провоохоронної діяльності, передає УНН.

“Якщо ми будемо думати, що звільнення буде стосуватися 680 осіб, приблизно така цифра по військовим прокурорам, то за нашим підрахунками, на цей рік щонайменше це буде коштувати 700 млн грн додаткових коштів”, — повідомила вона.

На уточнене запитання Рябошапки, як вони порахували таку суму, в Мінфіні пояснили, що згідно з поданим Президентом законопроектом, військові прокурори звільняються з військової служби і саме ця обставина буде коштувати бюджету мільйонних компенсацій.

Тобто, в разі якщо військовий прокурор навіть залишиться надалі працювати в органах прокуратури, але буде позбавлений військового звання у зв’язку з набранням чинності Закону № 1032 у тій редакції, що є — держава виплачуватиме йому компенсації.

“Вони ж знімуть свої звання військовослужбовців. Вони ж військовими більше не будуть. А якщо вони військовими більше не будуть, то виплати будуть їм нараховуваватися як при звільненні з військової служби. Ми хочемо уточнити це питання до розгляду законопроекту”, — сказала вона.

Варто зауважити, що Рябошапка не зміг відповісти на ці питання Мінфіну і лише занотував собі це.

Нагадаємо, на початку засідання Комітету ВР Рябошапка повідомив, що вже не збирається ліквідовувати військових прокурорів, але тепер в них будуть спецзавдання.

Раніше УНН повідомляв, що у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради назвали ліквідацію військової прокуратури недоцільною та необгрунтованою.

Самі нардепи також не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення поки немає, адже не зрозуміло, хто буде займатися розслідуванням військових злочинів у разі ліквідації військової прокуратури.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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