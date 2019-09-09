Освобождение военных прокуроров обойдется бюджету в 700 млн грн

“Если мы будем думать, что увольнение будет касаться 680 человек, примерно такая цифра по военным прокурорам, то по нашим подсчетам, на этот год не менее это будет стоить 700 млн грн дополнительных средств”, — сообщила она.

На уточняющий вопрос Рябошапки, как они посчитали такую сумму, в Минфине пояснили, что согласно представленному Президентом законопроекту, военные прокуроры освобождаются от военной службы и именно это обстоятельство будет стоить бюджету миллионных компенсаций.

То есть, в случае если военный прокурор даже останется в дальнейшем работать в органах прокуратуры, но будет лишен воинского звания в связи с вступлением в силу Закона № 1032 в той редакции, которая есть — государство будет выплачивать ему компенсации.

“Они снимут свои звания военнослужащих. Они военными больше не будут. А если они военными больше не будут, то выплаты будут им будут начисляться как при увольнении с военной службы. Мы хотим уточнить этот вопрос до рассмотрения законопроекта”, — сказала она.

Стоит заметить, что Рябошапка не смог ответить на эти вопросы Минфина и лишь записал себе это.

Напомним, в начале заседания Комитета ВР Рябошапка сообщил, что уже не собирается ликвидировать военных прокуроров, но теперь у них будут спецзадания.

Ранее сообщал УНН, что в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады назвали ликвидацию военной прокуратуры нецелесообразной и необоснованной.

Сами нардепы также не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.