Генпрокурор Рябошапка вирішив зберегти військових прокурорів

"Очевидно, що ми не йдемо шляхом зруйнувати цей Карфаген повністю, всі провадження втратити і забути із завтрашнього дня, що такий інститут був, що ці провадження були і що більше ніякої наступності не буде. Ні, цього не буде.

Законопроект у своїх перехідних положеннях щодо слідчих передбачає, що прокурор повинен буде прийняти рішення щодо цих проваджень і визначити, хто буде продовжувати слідство. Можливо, деякі провадження треба буде передати, умовно, до поліції, до ДБР, все буде залежати від підслідності", - пояснив він.

Порядок організації процесуального керівництва та представництва прокурорів у судах затвердить Генпрокурор своїм наказом, продовжив Рябошапка.

"Щоб кожен прокурор знав, що він робить далі. Якщо ці прокурори хочуть піти, військові, наприклад, на військову службу, чи звільнитися - то, відповідно, їх начальник повинен прийняти рішення: хто буде ходити в суд по тому чи іншому кримінальному провадженню. Або, наприклад, хто буде здійснювати процесуальне керівництво", - пояснив він.

За процес трансформації відповідатиме спеціальний заступник Генпрокурора, повідомив Рябошапка.

"Нічого втрачено не буде, це все буде описано в інструкції, чи в наказі Генпрокурора, ми вже працюємо над цим", - запевнив він.

Таким чином Рябошапка хоче розділити діяльність військових прокурорів за двома напрямками: "Це, власне, військові злочини на лінії розмежування - Донецьк, Луганськ і Крим. Це злочини проти людяності - воєнні злочини, вони теж повинні це вести і вони повинні збирати документи, документувати і комунікувати із Міжнародним кримінальним судом і з іншими міжнародними установами у сфері кримінальної юстиції.

І другий блок - злочини у сфері національної безпеки і оборони. Це окремий заступник генпрокурора, окремі прокурори. Вони це повинні швидко розслідувати і довести до суду".

Нагадаємо, у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради назвали ліквідацію військової прокуратури недоцільною та необгрунтованою.

Раніше УНН повідомляв, що у Раді не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії "Батьківщина" Сергія Власенка, аргументів на користь такого рішення пока немає, адже не зрозуміло, хто буде займатися розслідуванням військових злочинів у разі ліквідації військової прокуратури.

Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’яти років збройної агресії РФ та її найманців проти України загинуло 14 тисяч людей.