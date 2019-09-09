Генпрокурор Рябошапка решил сохранить военных прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не планирует разрушать институт военной прокуратуры. Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН.
"Очевидно, что мы не идем по пути разрушить этот Карфаген полностью, все производства потерять и забыть с завтрашнего дня, что такой институт был, что эти производства были и больше никакой преемственности не будет. Нет, этого не будет.
Законопроект в своих переходных положениях относительно следователей предусматривает, что прокурор должен принять решение относительно этих производств и определить, кто будет продолжать следствие. Возможно, некоторые производства надо будет передать, условно, в полицию, в ГБР, все будет зависеть от подследственности", - пояснил он.
Порядок организации процессуального руководства и представительства прокуроров в судах утвердит Генпрокурор своим приказом, продолжил Рябошапка.
"Чтобы каждый прокурор знал, что он делает дальше. Если эти прокуроры хотят уйти, военные, например, на военную службу, или уволится - то, соответственно, их начальник должен принять решение: кто будет ходить в суд по тому или иному уголовному производству. Или, например, кто будет осуществлять процессуальное руководство", - пояснил он.
За процесс трансформации отвечать специальный заместитель Генпрокурора, сообщил Рябошапка.
"Ничего потеряно не будет, это все будет описано в инструкции, в приказе Генпрокурора, мы уже работаем над этим", - заверил он.
Таким образом Рябошапка хочет разделить деятельность военных прокуроров по двум направлениям: "Это, собственно, военные преступления на линии разграничения - Донецк, Луганск и Крым. Это преступления против человечности - военные преступления, они должны это вести и они должны собирать документы, документировать и коммуницировать с Международным уголовным судом и с другими международными учреждениями в сфере уголовной юстиции.
И второй блок - преступления в сфере национальной безопасности и обороны. Это отдельный заместитель Генпрокурора, отдельные прокуроры. Они это должны быстро расследовать и довести до суда".
Напомним, в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады назвали ликвидацию военной прокуратуры нецелесообразной и необоснованной.
Ранее УНН сообщал, что в Раде не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии "Батькивщина" Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.
Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тыс. человек.