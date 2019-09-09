Генпрокурор Рябошапка решил сохранить военных прокуроров

"Очевидно, что мы не идем по пути разрушить этот Карфаген полностью, все производства потерять и забыть с завтрашнего дня, что такой институт был, что эти производства были и больше никакой преемственности не будет. Нет, этого не будет.

Законопроект в своих переходных положениях относительно следователей предусматривает, что прокурор должен принять решение относительно этих производств и определить, кто будет продолжать следствие. Возможно, некоторые производства надо будет передать, условно, в полицию, в ГБР, все будет зависеть от подследственности", - пояснил он.

Порядок организации процессуального руководства и представительства прокуроров в судах утвердит Генпрокурор своим приказом, продолжил Рябошапка.

"Чтобы каждый прокурор знал, что он делает дальше. Если эти прокуроры хотят уйти, военные, например, на военную службу, или уволится - то, соответственно, их начальник должен принять решение: кто будет ходить в суд по тому или иному уголовному производству. Или, например, кто будет осуществлять процессуальное руководство", - пояснил он.

За процесс трансформации отвечать специальный заместитель Генпрокурора, сообщил Рябошапка.

"Ничего потеряно не будет, это все будет описано в инструкции, в приказе Генпрокурора, мы уже работаем над этим", - заверил он.

Таким образом Рябошапка хочет разделить деятельность военных прокуроров по двум направлениям: "Это, собственно, военные преступления на линии разграничения - Донецк, Луганск и Крым. Это преступления против человечности - военные преступления, они должны это вести и они должны собирать документы, документировать и коммуницировать с Международным уголовным судом и с другими международными учреждениями в сфере уголовной юстиции.

И второй блок - преступления в сфере национальной безопасности и обороны. Это отдельный заместитель Генпрокурора, отдельные прокуроры. Они это должны быстро расследовать и довести до суда".

Напомним, в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады назвали ликвидацию военной прокуратуры нецелесообразной и необоснованной.

Ранее УНН сообщал, что в Раде не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии "Батькивщина" Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет, ведь непонятно, кто будет заниматься расследованием военных преступлений в случае ликвидации военной прокуратуры.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тыс. человек.