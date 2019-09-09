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Рябошапка "забыл" про военные преступления за пределами линии соприкосновения

Рябошапка "забыл" про военные преступления за пределами линии соприкосновения

Киев  •  УНН

 • 29452 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что военная прокуратура будет разделена на два направления, впрочем, ни одно из них не включает надзор за расследованием военных преступлений за чертой линии соприкосновения, сообщает УНН.

Так, на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, где обсуждался президентский законопроект № 1032 о реформе прокуратуры, Рябошапка заявил, что намерен создать два блока расследований преступлений, связанных с военными.

“Есть у нас мысль — сделать два важных специализированных блока в рамках Генпрокуратуры. Первый — это процессуальное руководство тех преступлений, которые совершаются непосредственно на линии конфликта, на линии разграничения, поскольку там есть своя специфика...

Второй блок вопросов — это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. Я хотел бы ввести в Офисе генпрокурора специальное направление специальных прокуроров, которые будут исследовать преступления, о которых мы слышали — это и „Укроборонпром“, взрывы на складах, другие производства, связанные с тем, что у страны воровали, тогда как страна была на войне”, — пояснил генпрокурор.

При этом Рябошапка не упомянул, кто будет заниматься военными преступлениями за чертой линии соприкосновения и которые не входят в концепцию “оборонной сферы”. К таким в частности относятся дезертирство, самовольное оставление службы, похищение оружия, потеря военного имущества, разглашение военных документов, должностные преступления военных, преступления военных против жизни и здоровья личности (убийство, доведение до самоубийства, телесные повреждения).

За последние 5 лет военные прокуроры Запада, Центра и Юга (без военных прокуроров АТО) направили в суд 11 тысяч уголовных производств, 85% которых касаются непосредственно таких военных преступлений.

Сейчас в судах находится на рассмотрении почти 3 тысячи уголовных производств, из которых 10% — поддерживают прокуроры “ОС” (оккупированная территория), остальные — в производстве военных прокуроров Западного, Центрального и Южного регионов (не связанных с линией разграничения), которых судя по словам Рябошапки, хотят ликвидировать.

Научно-экспертное управление ВР, провело юридическую экспертизу президентского законопроекта № 1032 обращает внимание нардепов на то, что автор законопроекта не предоставляет аргументов в пользу своего решения — ликвидировать военную прокуратуру, хотя Регламент требует этого обоснования.

Не отвечает этот вопрос и Генпрокурор Рябошапка. По его словам, предлагается частично оставить институт военной прокуратуры, при этом лишить прокуроров воинского звания и перевести на гражданскую службу. Но сама цель ликвидации военной прокуратуры на фоне военных действий РФ против Украины — остается не озвученной.

Предложение же перевести прокуроров из военных в гражданских обойдется бюджету минимум в 700 млн грн дополнительных средств, предупредили в Минфине. Ведь лишения военных прокуроров звания, даже с оставлением в органах прокуратуры — приведет к вынужденным компенсационным выплатам.

На эту реплику Минфина Рябошапка также ответа не было. Заседание Комитета перенесли на сегодня, на 9 утра.

Ранее УНН сообщал, что сами нардепы также не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения он тоже не слышал.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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