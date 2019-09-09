Рябошапка "забыл" про военные преступления за пределами линии соприкосновения

Так, на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, где обсуждался президентский законопроект № 1032 о реформе прокуратуры, Рябошапка заявил, что намерен создать два блока расследований преступлений, связанных с военными.

“Есть у нас мысль — сделать два важных специализированных блока в рамках Генпрокуратуры. Первый — это процессуальное руководство тех преступлений, которые совершаются непосредственно на линии конфликта, на линии разграничения, поскольку там есть своя специфика...

Второй блок вопросов — это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. Я хотел бы ввести в Офисе генпрокурора специальное направление специальных прокуроров, которые будут исследовать преступления, о которых мы слышали — это и „Укроборонпром“, взрывы на складах, другие производства, связанные с тем, что у страны воровали, тогда как страна была на войне”, — пояснил генпрокурор.

При этом Рябошапка не упомянул, кто будет заниматься военными преступлениями за чертой линии соприкосновения и которые не входят в концепцию “оборонной сферы”. К таким в частности относятся дезертирство, самовольное оставление службы, похищение оружия, потеря военного имущества, разглашение военных документов, должностные преступления военных, преступления военных против жизни и здоровья личности (убийство, доведение до самоубийства, телесные повреждения).

За последние 5 лет военные прокуроры Запада, Центра и Юга (без военных прокуроров АТО) направили в суд 11 тысяч уголовных производств, 85% которых касаются непосредственно таких военных преступлений.

Сейчас в судах находится на рассмотрении почти 3 тысячи уголовных производств, из которых 10% — поддерживают прокуроры “ОС” (оккупированная территория), остальные — в производстве военных прокуроров Западного, Центрального и Южного регионов (не связанных с линией разграничения), которых судя по словам Рябошапки, хотят ликвидировать.

Научно-экспертное управление ВР, провело юридическую экспертизу президентского законопроекта № 1032 обращает внимание нардепов на то, что автор законопроекта не предоставляет аргументов в пользу своего решения — ликвидировать военную прокуратуру, хотя Регламент требует этого обоснования.

Не отвечает этот вопрос и Генпрокурор Рябошапка. По его словам, предлагается частично оставить институт военной прокуратуры, при этом лишить прокуроров воинского звания и перевести на гражданскую службу. Но сама цель ликвидации военной прокуратуры на фоне военных действий РФ против Украины — остается не озвученной.

Предложение же перевести прокуроров из военных в гражданских обойдется бюджету минимум в 700 млн грн дополнительных средств, предупредили в Минфине. Ведь лишения военных прокуроров звания, даже с оставлением в органах прокуратуры — приведет к вынужденным компенсационным выплатам.

На эту реплику Минфина Рябошапка также ответа не было. Заседание Комитета перенесли на сегодня, на 9 утра.

Ранее УНН сообщал, что сами нардепы также не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения он тоже не слышал.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пяти лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины погибло 14 тысяч человек.