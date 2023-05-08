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Продаж арештованого білоруського калію: експертиза підтвердила, що ціни були ринковими

Продаж арештованого білоруського калію: експертиза підтвердила, що ціни були ринковими

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Незалежна експертиза підтвердила, що арештований білоруський калій, який був переданий до АРМА для подальшої реалізації, був проданий за ринковими цінами. Про це в інтерв’ю УНН розповіла Оксана Венська, заступниця директора майданчика “Придніпров’є 2021”, через який був проданий актив. 

Деталі

Члени парламентської Тимчасової слідчої комісії, яка займається розслідуванням обставин продажу арештованого білоруського калію та російського аміаку, звинувачують АРМА та “Придніпров’є 2021” у тому, що активи були продані за заниженими цінами. За словами Венської, після появи таких звинувачень майданчик звернувся до державних експертних установ, аби підтвердити обґрунтованість вартості та захистити свою репутацію.

Цитата

“Закон вимагає від нас провести оцінку і зробити на неї рецензію. На будь-яку заявку. Ми провели оцінку, провели рецензію, все було у відповідності до чинного законодавства. А потім, коли з‘явилися перші публікації, що начебто ми маємо якісь проблеми з ціною, ми замовили в державних експертних установах експертизи, щоб підтвердити оцінку. Тому що, згідно із законом, ми повинні мати бездоганну ділову репутацію, і для підтвердження цього ми замовили оці експертизи, щоб ніхто нам не казав, що ми щось не так робили.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердила, що, наприклад, вартість 2 206 т калію, що зберігався у вагонах на станції “Жмеринка”, могла становити від 38,6 млн грн до 50,9 млн грн (від 17,5 тис. до 23 тис. грн за тонну - ред.). Таким чином лот був проданий за ринковими цінами”, - розповіла представниця “Придніпров’є 2021”.

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Контекст

Білоруський калій був проданий за ціною 17,7 тис. за тону. Російський аміак реалізовували 5 лотами за ціною від 32 до 34 тис. за тонну. Разом з тим, як зазначали в АРМА, окрім цієї вартості, покупці повинні були сплатити кошти за розмитнення та зберігання товару, тож фактично вартість тонни аміаку може сягати 45-46 тис. грн.

Нагадаємо

З продажу арештованого російського аміаку АРМА отримала понад 1,3 млрд грн. Кошти від проданого майна після погодження уряду перераховуються на придбання військових облігацій. Наразі, завдяки купівлі цінних паперів, до бюджету сукупно АРМА перерахувало понад 1,2 млрд грн.

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