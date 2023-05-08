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Продажа арестованного белорусского калия: экспертиза подтвердила, что цены были рыночными

Продажа арестованного белорусского калия: экспертиза подтвердила, что цены были рыночными

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Независимая экспертиза подтвердила, что арестованный белорусский калий, который был передан в АРМА для дальнейшей реализации, был продан по рыночным ценам. Об этом в интервью УНН рассказала Оксана Венская, заместитель директора площадки “Приднепровье 2021”, через которую был продан актив. 

Детали

Члены парламентской Временной следственной комиссии, которая занимается расследованием обстоятельств продажи арестованного белорусского калия и российского аммиака, обвиняют АРМА и "Приднепровье 2021" в том, что активы были проданы по заниженным ценам. По словам Венской, после появления таких обвинений площадка обратилась в государственные экспертные учреждения, чтобы подтвердить обоснованность стоимости и защитить свою репутацию.

Цитата

“Закон требует от нас провести оценку и сделать на нее рецензию. На любую заявку. Мы провели оценку, провели рецензию, все было в соответствии с действующим законодательством. А потом, когда появились первые публикации, что якобы мы имеем какие-то проблемы с ценой, мы заказали в государственных экспертных учреждениях экспертизы, чтобы подтвердить оценку. Потому что, согласно закону, мы должны иметь безупречную деловую репутацию, и для подтверждения этого мы заказали эти экспертизы, чтобы никто нам не говорил, что мы что-то не так делали.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердила, что, например, стоимость 2 206 т калия, хранившегося в вагонах на станции “Жмеринка”, могла составлять от 38,6 млн грн до 50,9 млн грн (от 17,5 тыс. до 23 тыс. грн за тонну - ред.). Таким образом лот был продан по рыночным ценам”, - рассказала представительница “Приднепровья 2021”.

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Контекст

Белорусский калий был продан по цене 17,7 тыс. за тонну. Российский аммиак реализовывали 5 лотами по цене от 32 до 34 тыс. за тонну. Вместе с тем, как отмечали в АРМА, кроме этой стоимости, покупатели должны были уплатить средства за растаможку и хранение товара, поэтому фактически стоимость тонны аммиака может достигать 45-46 тыс. грн.

Напомним

С продажи арестованного российского аммиака АРМА получила более 1,3 млрд грн. Средства от проданного имущества после согласования правительства перечисляются на приобретение военных облигаций. Сейчас, благодаря покупке ценных бумаг, в бюджет совокупно АРМА перечислило более 1,2 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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