Закон не регулює: в Transparency International пояснили проблеми з визначенням ціни арештованого російського аміаку

ukru
12:29 • 52222 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 162016 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 134847 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 139128 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 210274 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 444225 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 339880 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355676 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312766 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225069 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.1 м/с
80 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 138569 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 155476 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 126645 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 104672 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 82939 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 162047 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 210298 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 471577 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 608994 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 636097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 7046 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 24411 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 82939 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 126645 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 155476 перегляди
Актуальне
Закон не регулює: в Transparency International пояснили проблеми з визначенням ціни арештованого російського аміаку

Закон не регулює: в Transparency International пояснили проблеми з визначенням ціни арештованого російського аміаку

Київ • УНН

 • 425729 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламентська ТСК з економічної безпеки розслідує ситуацію з продажем арештованого російського аміаку. Питання виникають, зокрема, до оцінки вартості активу. Юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначає, що до проблем з оцінкою призвели недосконалості у законодавстві, які слід виправити. Про це йдеться у його детальному аналізі ситуації, який оприлюднила організація, передає УНН.

Деталі

За словами Демчука, “Закон про АРМА” визначає, що арештоване майно реалізується за цінами не нижче ринкових. Разом з тим, це питання також регулюється підзаконними та локальними актами. Оцінку активу, покладено на організатора торгів, в цьому випадку їм був “Придніпров’є 2021”. АРМА провело перевірку обставин визначення вартості арештованого аміаку, і порушень законодавства не виявило.

На засіданні ТСК т. в. о АРМА Дмитро Жоравович пояснив, що ціна, за якою продавали аміак не враховувала додаткових платежів, які мали сплатити покупці. Йдеться про ПДВ, оплату за зберігання аміаку “Одеському припортовому заводу” та митні платежі, оскільки арештоване майно перебувало на території України у режимі “транзит”.

Демчук зазначає, що Порядок реалізації арештованого майна на електронних торгах не дає відповідей на питання, чи треба включати обов’язкові платежі у стартову ціну лота. Хоча, у випадку з реалізацією конфіскованого майна, це передбачено.

Цитата

“Якби умовою відвантаження товару була сплата всіх належних податків та зборів, то подібна проблема не виникала б. Тому в нормативному акті, який регулює порядок проведення реалізації майна, слід врегулювати ці питання”, - зауважив Демчук.

Нагадаємо

Раніше керівник АРМА Дмитро Жоравович в інтерв’ю УНН розповів, що відомство розробило законопроект, аби врегулювати питання розмитнення арештованих активів, що перебувають в режимі “транзит”.

“Хоч АРМА не є суб’єктом формування митної політики, ми все ж виступили з ініціативою та розробили законопроект, який усуває ці недоліки. Зокрема, ми пропонуємо, щоб реалізація арештованого майна, яке перебуває в управлінні АРМА, була прописана в Митному кодексі як одна з підстав для завершення режиму митного контролю, а сума митних платежів включалася у стартову вартість майна, яке виставляється на торги. Цей законопроект ще не розглядався, але вирішення проблеми є нагальним, бо аміак не єдиний транзитний товар, який передано нам в управління”, - зазначив Жоравович.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$249.28
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,519.63
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50