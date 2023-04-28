Закон не регулює: в Transparency International пояснили проблеми з визначенням ціни арештованого російського аміаку

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За словами Демчука, “Закон про АРМА” визначає, що арештоване майно реалізується за цінами не нижче ринкових. Разом з тим, це питання також регулюється підзаконними та локальними актами. Оцінку активу, покладено на організатора торгів, в цьому випадку їм був “Придніпров’є 2021”. АРМА провело перевірку обставин визначення вартості арештованого аміаку, і порушень законодавства не виявило.

На засіданні ТСК т. в. о АРМА Дмитро Жоравович пояснив, що ціна, за якою продавали аміак не враховувала додаткових платежів, які мали сплатити покупці. Йдеться про ПДВ, оплату за зберігання аміаку “Одеському припортовому заводу” та митні платежі, оскільки арештоване майно перебувало на території України у режимі “транзит”.

Демчук зазначає, що Порядок реалізації арештованого майна на електронних торгах не дає відповідей на питання, чи треба включати обов’язкові платежі у стартову ціну лота. Хоча, у випадку з реалізацією конфіскованого майна, це передбачено.

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“Якби умовою відвантаження товару була сплата всіх належних податків та зборів, то подібна проблема не виникала б. Тому в нормативному акті, який регулює порядок проведення реалізації майна, слід врегулювати ці питання”, - зауважив Демчук.

Нагадаємо

Раніше керівник АРМА Дмитро Жоравович в інтерв’ю УНН розповів, що відомство розробило законопроект, аби врегулювати питання розмитнення арештованих активів, що перебувають в режимі “транзит”.

“Хоч АРМА не є суб’єктом формування митної політики, ми все ж виступили з ініціативою та розробили законопроект, який усуває ці недоліки. Зокрема, ми пропонуємо, щоб реалізація арештованого майна, яке перебуває в управлінні АРМА, була прописана в Митному кодексі як одна з підстав для завершення режиму митного контролю, а сума митних платежів включалася у стартову вартість майна, яке виставляється на торги. Цей законопроект ще не розглядався, але вирішення проблеми є нагальним, бо аміак не єдиний транзитний товар, який передано нам в управління”, - зазначив Жоравович.