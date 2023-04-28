Закон не регулирует: в Transparency International объяснили проблемы с определением цены арестованного российского аммиака

Детали

По словам Демчука, “Закон об АРМА” определяет, что арестованное имущество реализуется по ценам не ниже рыночных. Вместе с тем, этот вопрос также регулируется подзаконными и локальными актами. Оценку актива, возложена на организатора торгов, в этом случае им был “Приднепровье 2021”. АРМА провело проверку обстоятельств определения стоимости арестованного аммиака, и нарушений законодательства не выявило.

На заседании ВСК в. и. о. АРМА Дмитрий Жоравович пояснил, что цена, по которой продавали аммиак не учитывала дополнительных платежей, которые должны были уплатить покупатели. Речь идет об НДС, оплате за хранение аммиака “Одесскому припортовому заводу” и таможенных платежах, поскольку арестованное имущество находилось на территории Украины в режиме “транзит”.

Демчук отмечает, что Порядок реализации арестованного имущества на электронных торгах не дает ответов на вопрос, надо ли включать обязательные платежи в стартовую цену лота. Хотя, в случае с реализацией конфискованного имущества, это предусмотрено.

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“Если бы условием отгрузки товара была уплата всех причитающихся налогов и сборов, то подобная проблема не возникала бы. Поэтому в нормативном акте, регулирующем порядок проведения реализации имущества, следует урегулировать эти вопросы”, - отметил Демчук.

Напомним

Ранее руководитель АРМА Дмитрий Жоравович в интервью УНН рассказал, что ведомство разработало законопроект, чтобы урегулировать вопрос растаможивания арестованных активов, находящихся в режиме “транзит”.

“Хотя АРМА не является субъектом формирования таможенной политики, мы все же выступили с инициативой и разработали законопроект, который устраняет эти недостатки. В частности, мы предлагаем, чтобы реализация арестованного имущества, находящегося в управлении АРМА, была прописана в Таможенном кодексе как одно из оснований для завершения режима таможенного контроля, а сумма таможенных платежей включалась в стартовую стоимость имущества, которое выставляется на торги. Этот законопроект еще не рассматривался, но решение проблемы является насущным, потому что аммиак не единственный транзитный товар, который передан нам в управление”, - отметил Жоравович.