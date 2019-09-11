"Продавця" відомих снеків тягнуть до суду за борги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. ТОВ "СІНЕРГІЯ-ГРУП" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення із ТОВ "АЙ ПІ ДЖІ КРІСПС Продакшн" 877 тис. грн заборгованості. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
У своїй позовній заяві “СІНЕРГІЯ-ГРУП” вказує, що підприємство “АЙ ПІ ДЖІ КРІСПС Продакшн” має сплатити Товариству 877 тис. грн заборгованості, відповідно до умов договору про поставку товару. Такий договір був укладений у лютому 2018 року.
За даними позивача, основний борг відповідача у справі складає 737,4 тис. грн, пеня - 98,3 тис. грн, 3% річних - 8,2 тис. грн, інфляційні витрати - 33 тис. грн.
Суд розглянув позовну заяву Товариства та призначив дату судового засідання на 19 вересня 2019 року.
Зауважимо, що ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” зареєстровано в Дніпрі та спеціалізується на “гуртовій торгівлі продуктами харчування”. Керівником підприємства є Євген Коновалов, який раніше працював у компанії “Наутілус-Інвест 2006”, яка, своєю чергою, входила до складу снекової корпорації родини ексдепутата Сергія Рибалки — “Сі Груп”. Та колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Йдеться про такі ТМ, як “Semki”, “Козацька слава”, “Мачо” та інші.
Сьогодні ж ці самі бренди снеків виробляє компанія із назвою “Ай Пі Джі”, про що йдеться на її офіційному сайті. Ба більше, раніше ЗМІ повідомляли, що торгова марка “Sеmki” свого часу належала особисто ексрадикалу Сергію Рибалці.
Виходячи з цього, можна припустити, що нова група снекових компаній, серед яких згадане “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” та ТОВ “Ай Пі Джі Трейдінг” — це все та сама колишня “Сі Груп” родини Рибалок, тільки із новою назвою та реєстрацією. Тим паче, що саме “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” не так давно замовляло рекламу для ТМ “Semki”.
Як писав УНН, ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" оштрафували на 1,2 млн грн за порушення трудового законодавства. І стягнути ці кошти з компанії управління Держпраці зараз намагається через суд.