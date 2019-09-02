"Продавця" відомих снеків та насіння оштрафували на 1,2 млн грн

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" у задоволенні заяви про визнання протиправними та скасування постанов Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, якими було накладено штраф на підприємство у розмірі 1 млн 214 тис. грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

За даними реєстру, 21 лютого 2019 року ГУ Держпраці у Дніпропетровській області видало постанову про накладення штрафу на підприємство. У розмірі 4 тис. 173 грн.

Згодом " Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" отримало лист від Індустріального ВДВС м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, в якому знаходилось ще дві постанови, одна з яких про стягнення штрафу ще й у розмірі 1 млн 210 тис. 170 грн.

Штрафи на “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” було накладено за підсумками інспекційного відвідування Товариства, здійсненого в період з 17 по 30 січня 2018 року.

Інспекцію проводив головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні.

Тож, “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” звернулося до суду із проханням визнання протиправними та скасувати постанови, а також з проханням зупинити вчинення дій у виконавчому провадженні. Вивчивши матеріали справи, суд відмовив Товариству у задоволенні заяви про забезпечення позовної заяви шляхом зупинення вчинення дій у виконавчих провадженнях.

Зауважимо, що ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн”, зареєстровано в Дніпрі та спеціалізується на “гуртовій торгівлі продуктами харчування”.

Керівником підприємства є Євген Коновалов, який раніше працював у компанії “Наутілус-Інвест 2006”, котра, у свою чергу, входила до складу снекової корпорації родини екс-депутата Сергія Рибалки — “Сі Груп”.

Та колишня корпорація займалася виробництвом снекової продукції, зокрема, насіння, сухариків, горішків, чипсів тощо. Мова про такі ТМ, як “Semki”, “Козацька слава”, “Мачо” та інші.

Сьогодні ж ці самі бренди снеків виробляє компанія із назвою “Ай Пі Джі”, про що йдеться на її офіційному сайті

Ба більше, раніше ЗМІ повідомляли, що торгова марка “Sеmki” свого часу належала особисто екс-радикалу Сергію Рибалці.

Виходячи з цього, можна припустити, що нова група снекових компаній серед яких згадане “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” та ТОВ “Ай Пі Джі Трейдінг” — це все та сама колишня “Сі Груп” родини Рибалок, тільки із новою назвою та реєстрацією. Тим паче, що саме “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” не так давно замовляло рекламу для ТМ “Semki”.

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