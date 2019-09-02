"Продавца" известных снэков и семечек оштрафовали на 1,2 млн грн

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Днепропетровский окружной административный суд отказал ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" в удовлетворении заявления о признании противоправными и отмене постановлений Главного управления Гоструда в Днепропетровской области, которыми был наложен штраф на предприятие в размере 1 млн 214 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

По данным реестра, 21 февраля 2019 года ГУ Гоструда в Днепропетровской области выдало постановление о наложении штрафа на предприятие. В размере 4 тыс. 173 грн.

Впоследствии "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" получило письмо от Индустриального ОГИС г. Днепра Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области, в котором находилось еще два постановления, одно из которых о взыскании штрафа еще и в размере 1 млн 210 тыс. 170 грн.

Штрафы на "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" было наложен по итогам инспекционного посещения Общества, совершенного в период с 17 по 30 января 2018 года.

Инспекцию проводил главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде застрахованных лиц, занятость, трудоустройство инвалидов и по вопросам детского труда в Днепропетровском регионе.

Поэтому, "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" обратилось в суд с просьбой признания противоправными и отменить постановления, а также с просьбой остановить совершение действий в исполнительном производстве. Изучив материалы дела, суд отказал Обществу в удовлетворении заявления об обеспечении искового заявления путем приостановления совершения действий в исполнительных производствах.

Отметим, что ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн", зарегистрировано в Днепре и специализируется на "оптовой торговли продуктами питания".

Руководителем предприятия является Евгений Коновалов, ранее работавший в компании "Наутилус-Инвест 2006", которая, в свою очередь, входила в состав снековой компании семьи экс-депутата Сергея Рыбалки - "Си Групп".

И бывшая корпорация занималась производством снековой продукции, в частности, семечек, сухариков, орешков, чипсов и тому подобное. Речь о таких ТМ, как "Semki", "Козацька слава", "Мачо" и другие.

Сегодня же эти самые бренды снеков производит компания под названием "Ай Пи Джи", о чем говорится на ее официальном сайте.

Более того, ранее СМИ сообщали, что торговая марка "Sеmki" в свое время принадлежала лично экс-радикалу Сергею Рыбалке.

Исходя из этого, можно предположить, что новая группа снековых компаний среди которых упомянутое "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" и ООО "Ай Пи Джи Трейдинг" - это все та же бывшая "Си Групп" семьи Рыбалок, только с новым названием и регистрации. Тем более, что именно "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" не так давно заказывало рекламу для ТМ "Semki".

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