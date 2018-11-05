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Рибалка здає Радикальній партії свій офіс за державні гроші - "Чесно"

Рибалка здає Радикальній партії свій офіс за державні гроші - "Чесно"

Київ • УНН

 • 11607 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка через підконтрольну йому фірму здає партійний офіс "Радикальній партії Олега Ляшка" за державні гроші. Про це повідомляє громадський рух "Чесно", передає УНН.

За даними громадського руху, офіси міської та обласної організацій "Радикальної партії Олега Ляшка", а також громадська приймальня нардепа Рибалки розміщені в Дніпрі на проспекті Олександра Поля, 101.

"Ця адреса відома також як місце розташування офісу корпорації "S.Group". Принаймні, саме там до сих пір зареєстровано ТОВ "Смачна країна", керівник якого Олег Кривохатько є помічником Сергія Рибалки. А сам нардеп очолює Дніпропетровський обласний центр "Радикальної партії Ляшка", - пише "Чесно".

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Також громадські діячі, посилаючись на декларацію нардепа, пишуть, що з 27 березня 2017 року Рибалка знімає в Дніпрі офіс площею 27,3 кв. метра у фірми "Омара". У цієї ж фірми він орендує офіс у Києві площею 147,5 кв. метра, а також автомобіль Mercedes-Benz.

"У фірми "Омара" в минулому році знімала офіс на вул. Кловський узвіз, 7 в Києві і "Радикальна партія". Зазначена фірма є правонаступницею фірми "Наутілус-Інвест 2006" (м. Дніпро), у якій "радикали" 2016 році орендували офіс за тією ж адресою.

Партія протягом двох років переказувала цим фірмам державні кошти за оренду офісу, комунальні послуги та інші витрати з утримання приміщення. Зокрема, в 2016 році вона оплатила майже 450 тис. грн, а у 2017-му - 1,3 млн грн", - пише "Чесно", нагадуючи, що РПЛ входить до низки партій, які фінансуються з державного бюджету.

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Також, за даними громадського руху, фірми, які надають в оренду "Радикальній партії" офіси в Києві, пов'язані з сім'єю народного депутата Сергія Рибалки. Так, "Наутілус-Інвест 2006", за даними досудового розслідування прокуратури, входить до групи компаній "S.Group", якою володіє сім'я Рибалки, йдеться в матеріалі "Чесно".

Як повідомлялося раніше, помічена в бізнесі з ОРДЛО компанія принесла депутату Рибалці більше 1 млн грн.

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