Радикал Рыбалка, несмотря на фотофакты, отрицает торговлю родительской компании с ОРДЛО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. ООО "Снэк Экспорт" приняло решение о прекращении торговых отношений с Российской Федерацией еще в 2013 году. На сегодня компания не торгует ни с РФ, ни с оккупированным Крымом, ни с ОРДЛО. Об этом заявил народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка в интервью в программе "Hard с Влащенко", передает УНН.

"Нет. Мы в 2013 году приняли решение, что мы не работаем с Российской Федерацией и даже те филиалы, которые у нас были в Крыму - мы все закрыли. Об ОРДЛО я вообще молчу, в Луганске у нас разбомбили склад и всю продукцию забрали", - заявил нардеп, отвечая на вопрос зрителей эфира: "Торгует/торговала ли ваша семейная компания "Снэк Экспорт" с ОРДЛО?"

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки от РПЛ - Виктору Рыбалке. ООО "Снэк Экспорт" входит в корпорацию S.Group.

Вместе с тем ряд СМИ накануне публиковали фото товаров и чеки о покупке снеков компании ООО "Снэк Экспорт" в Крыму и оккупированном Донецке. Эти факты были зафиксированы впервые в конце 2016 года, и полностью опровергают слова Рыбалки.

Также напомним, ранее СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь компорации S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).

Как сообщал УНН, со ссылкой на данные портала YouControl, семейная компания радикала торгует со странами, которые находятся под санкциями, а также в течение года провела около 35 оффшорных операций.

Украинские Национальные Новости

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