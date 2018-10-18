Радикал Рибалка, попри фотофакти, заперечує торгівлю батьківської компанії з ОРДЛО

"Ні. Ми у 2013 році прийняли рішення, що ми не працюємо із Російською Федерацією і навіть ті філіали, які у нас були в Криму - ми всі закрили. Про ОРДЛО я взагалі мовчу, в Луганську у нас розбомбили склад і всю продукцію забрали", - заявив нардеп, відповідаючи на питання глядачів ефіру: "Чи торгує/торгувала ваша сімейна компанія "Снек Експорт" з ОРДЛО?"

Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата Сергія Рибалки від РПЛ — Віктору Рибалці. ТОВ “Снек Експорт” входить до корпорації S.Group.

Разом з тим низка ЗМІ напередодні публікували фото товарів та чеки про купівлю снеків компанії ТОВ “Снек Експорт” в Криму та окупованому Донецьку. Ці факти були зафіксовані вперше наприкінці 2016 року, і повністю спростовують слова Рибалки.

Також нагадаємо, раніше ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв'язок компорації S.Group з виробничими потужностями у Липецьку (Росія).

Як повідомляв УНН, з посиланням на дані порталу YouControl, сімейна компанія радикала торгує з країнами, що перебувають під санкціями, а також протягом року провела близько 35 офшорних операцій.