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Рыбалка сдает Радикальной партии свой офис за государственные деньги - “Чесно”

Рыбалка сдает Радикальной партии свой офис за государственные деньги - “Чесно”

Киев  •  УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка через подконтрольную ему фирму сдает партийный офис “Радикальной партии Олега Ляшко” за государственные деньги. Об этом сообщает общественное движение “Чесно”, передает УНН.

По данным общественного движения, офисы городской и областной организаций “Радикальной партии Олега Ляшко”, а также общественная приемная нардепа Рыбалки размещены в Днепре на проспекте Александра Поля, 101.

"Этот адрес известен также как место расположения офиса корпорации “S.Group”. По крайней мере, именно там до сих пор зарегистрировано ООО “Вкусная страна”, руководитель которого Олег Кривохатько является помощником Сергея Рыбалки. А сам нардеп возглавляет Днепропетровский областной центр “Радикальной партии Ляшко”, — пишет “Чесно”.

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Также общественники, ссылаясь на декларацию нардепа, пишут, что с 27 марта 2017 года Рыбалка снимает в Днепре офис площадью 27,3 кв. метра у фирмы “Омара”. В этой же самой фирмы он арендует офис в Киеве площадью 147,5 кв. метра, а также автомобиль Mercedes-Benz.

“У фирмы "Омара" в прошлом году снимала офис на ул. Кловский спуск, 7 в Киеве и "Радикальная партия". Указанная фирма является правопреемницей фирмы "Наутилус-Инвест 2006" (г. Днепр), у которой "радикалы" 2016 году арендовали офис по тому же адресу.

Партия в течение двух лет переводила этим фирмам государственные средства за аренду офиса, коммунальные услуги и другие расходы по содержанию помещения. В частности, в 2016 году она оплатила почти 450 тыс. грн, а в 2017-м — 1,3 млн грн”, - пишет “Чесно”, напоминая, что РПЛ входит в число партий, которые финансируются из государственного бюджета.

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Также, по данным общественного движения, фирмы, которые предоставляют в аренду “Радикальной партии” офисы в Киеве, связаны с семьей народного депутата Сергея Рыбалки. Так, “Наутилус-Инвест 2006”, по данным досудебного расследования прокуратуры, входит в группу компаний “S. Group”, которой владеет семья Рыбалки, говорится в материале “Чесно”.

Как сообщалось ранее, замеченная в бизнесе с ОРДЛО компания принесла депутату Рыбалке более 1 млн грн. 

Украинские Национальные Новости

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