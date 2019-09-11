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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103852 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117882 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109541 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115903 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122602 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149577 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149556 просмотра

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"Продавца" известных снэков тянут в суд за долги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. ООО "СИНЕРГИЯ-ГРУПП" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "АЙ ПИ ДЖИ КРИСПС Продакшн" 877 тыс. грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

В своем исковом заявлении "СИНЕРГИЯ-ГРУП" указывает, что предприятие "АЙ ПИ ДЖИ КРИСПС Продакшн" должно уплатить Обществу 877 тыс. грн задолженности, в соответствии с условиями договора о поставке товара. Такой договор был заключен в феврале 2018 года.

По данным истца, основной долг ответчика по делу составляет 737,4 тыс. грн, пеня - 98,3 тыс. грн, 3% годовых - 8,2 тыс. грн, инфляционные расходы - 33 тыс. грн.

Суд рассмотрел исковое заявление Общества и назначил дату судебного заседания на 19 сентября 2019 года.

Отметим, что ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" зарегистрировано в Днепре и специализируется на "оптовой торговле продуктами питания". Руководителем предприятия является Евгений Коновалов, ранее работавший в компании "Наутилус-Инвест 2006", которая, в свою очередь, входила в состав снэковой компании семьи экс-депутата Сергея Рыбалки - "Си Групп". И бывшая корпорация занималась производством снэковой продукции, в частности, семечек, сухариков, орешков, чипсов и тому подобное. Речь идет о таких ТМ, как "Semki", "Казацкая слава", "Мачо" и другие.

Сегодня же эти самые бренды снэков производит компания под названием "Ай Пи Джи", о чем говорится на ее официальном сайте. Более того, ранее СМИ сообщали, что торговая марка "Sеmki" в свое время принадлежала лично экс-радикалу Сергею Рыбалке.

Исходя из этого, можно предположить, что новая группа снэковых компаний, среди которых упомянутое "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" и ООО "Ай Пи Джи Трейдинг" - это все та же бывшая "Си Групп" семьи Рыбалок, только с новым названием и регистрацией. Тем более, что именно "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" не так давно заказывало рекламу для ТМ "Semki".

Как писал УНН, ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" оштрафовали на 1,2 млн грн за нарушение трудового законодательства. И стянуть эти средства с компании по управлению Гоструда сейчас пытается через суд.

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