"Продавав інформацію": На Закарпатті ДБР затримало правоохоронця, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон
Київ • УНН
Правоохоронець систематично зливав інформацію про прикордонні наряди. Затримали під час отримання хабаря у розмірі 2 тис. доларів.
На Закарпатті Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило правоохоронця, який продавав ухилянтам інформацію про захист кордону, аби вони могли нелегально покинути країну. З кожного військовозобов'язаного посадовець брав приблизно по 2,5 тисячі доларів. Про це інформує пресслужба ДБР, передає УНН.
Деталі
Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили правоохоронця, який продавав інформацію про захист кордону ухилянтам для нелегального виїзду з України.
З березня цього року правоохоронець за гроші систематично передавав зацікавленим чоловікам інформацію про розташування прикордонних нарядів, маршрути їхнього патрулювання та розміщення технічних засобів охорони кордону на ділянці, за яку відповідав згідно зі службовими повноваженнями
Зазначається, що за кожного військовозобов’язаного, який хотів незаконно залишити Україну, посадовець брав приблизно 2,5 тисячі доларів США.
Наразі ДБР встановлює повне коло осіб, які встигли скористатися цією "допомогою" та причетних до функціонування схеми.
Правоохоронці затримали фігуранта в Ужгороді "на гарячому" під час отримання 2 тис. доларів США від чергового "клієнта". Раніше він вже отримав від чоловіка передоплату у сумі 500 доларів США
Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України).
"Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років", - додали в ДБР.
Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо
У Києві затримали чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону до Молдови за 16 тис. доларів. Він також фігурував у справі про допомогу у списанні з військової служби.
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