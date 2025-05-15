"Продавал информацию": На Закарпатье ГБР задержало правоохранителя, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу

В Закарпатье Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило правоохранителя, который продавал уклонистам информацию о защите границы, чтобы они могли нелегально покинуть страну. С каждого военнообязанного чиновник брал примерно по 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

Работники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) и внутренней безопасностью Госпогранслужбы разоблачили правоохранителя, который продавал информацию о защите границы уклонистам для нелегального выезда из Украины.

С марта этого года правоохранитель за деньги систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов, маршруты их патрулирования и размещение технических средств охраны границы на участке, за который отвечал согласно служебным полномочиям - говорится в заметке ГБР.

Отмечается, что за каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, чиновник брал примерно 2,5 тысячи долларов США.

Сейчас ГБР устанавливает полный круг лиц, которые успели воспользоваться этой "помощью" и причастных к функционированию схемы.

Правоохранители задержали фигуранта в Ужгороде "с поличным" при получении 2 тыс. долларов США от очередного "клиента". Ранее он уже получил от мужчины предоплату в сумме 500 долларов США - сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет", - добавили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним

В Киеве задержали мужчину, который организовывал незаконное пересечение границы в Молдову за 16 тыс. долларов. Он также фигурировал в деле о помощи в списании с военной службы.

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