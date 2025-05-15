"Продавал информацию": На Закарпатье ГБР задержало правоохранителя, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу
Киев • УНН
Правоохранитель систематически сливал информацию о пограничных нарядах. Задержали во время получения взятки в размере 2 тыс. долларов.
В Закарпатье Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило правоохранителя, который продавал уклонистам информацию о защите границы, чтобы они могли нелегально покинуть страну. С каждого военнообязанного чиновник брал примерно по 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
Работники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) и внутренней безопасностью Госпогранслужбы разоблачили правоохранителя, который продавал информацию о защите границы уклонистам для нелегального выезда из Украины.
С марта этого года правоохранитель за деньги систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов, маршруты их патрулирования и размещение технических средств охраны границы на участке, за который отвечал согласно служебным полномочиям
Отмечается, что за каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, чиновник брал примерно 2,5 тысячи долларов США.
Сейчас ГБР устанавливает полный круг лиц, которые успели воспользоваться этой "помощью" и причастных к функционированию схемы.
Правоохранители задержали фигуранта в Ужгороде "с поличным" при получении 2 тыс. долларов США от очередного "клиента". Ранее он уже получил от мужчины предоплату в сумме 500 долларов США
Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
"Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет", - добавили в ГБР.
Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Напомним
В Киеве задержали мужчину, который организовывал незаконное пересечение границы в Молдову за 16 тыс. долларов. Он также фигурировал в деле о помощи в списании с военной службы.
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