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Обещал выезд за границу и работу в оборонке: во Львовской области разоблачили мошенника, заработавшего почти 400 тыс. грн

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

Во Львовской области разоблачили мошенника, который обещал мужчинам призывного возраста помощь с выездом за границу и трудоустройством в оборонной сфере. Он завладел почти 400 тыс. грн.

Обещал выезд за границу и работу в оборонке: во Львовской области разоблачили мошенника, заработавшего почти 400 тыс. грн

Во Львовской области разоблачили мужчину, который под видом помощи в трудоустройстве в оборонной сфере и прохождении "специальных курсов" мошенническим путем получил почти 400 тысяч гривен. Об этом сообщает киберполиция в Telegram, пишет УНН.

Киберполицейские Львовской области совместно со следователями Львовского районного управления полиции №1 … разоблачили злоумышленника, который за денежное вознаграждение предлагал мужчинам призывного возраста услуги по пересечению государственной границы Украины по фиктивным документам

- говорится в заметке.

В частности, по информации, им оказался 33-летний львовянин. Мужчина подыскивал "клиентов" в интернете и через знакомых. 

В начале года полицейские провели обыски, задержали фигуранта и объявили ему подозрение по статье Уголовного Кодекса Украины, согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. По ходатайству следователей суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Сообщается, что в ходе дальнейшего расследования киберполицейские разоблачили созданную подозреваемым мошенническую схему по якобы помощи мужчинам призывного возраста пройти специальные учебные курсы и получить работу с бронированием.

В частности, задержанный в течение декабря 2024 года и января 2025 года завладел почти 400 тыс. грн у двух потерпевших, которым обещал провести учебные курсы, что в дальнейшем якобы давало возможность трудоустроиться на одно из оборонных предприятий. При этом делец никоим образом не был связан с указанной организацией, а также не имел сертификации на проведение обещанного обучения

- говорится в заметке.

"По данным фактам злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до пяти лет", - отметили правоохранители.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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