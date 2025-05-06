Обещал выезд за границу и работу в оборонке: во Львовской области разоблачили мошенника, заработавшего почти 400 тыс. грн
Киев • УНН
Во Львовской области разоблачили мошенника, который обещал мужчинам призывного возраста помощь с выездом за границу и трудоустройством в оборонной сфере. Он завладел почти 400 тыс. грн.
Во Львовской области разоблачили мужчину, который под видом помощи в трудоустройстве в оборонной сфере и прохождении "специальных курсов" мошенническим путем получил почти 400 тысяч гривен. Об этом сообщает киберполиция в Telegram, пишет УНН.
Киберполицейские Львовской области совместно со следователями Львовского районного управления полиции №1 … разоблачили злоумышленника, который за денежное вознаграждение предлагал мужчинам призывного возраста услуги по пересечению государственной границы Украины по фиктивным документам
В частности, по информации, им оказался 33-летний львовянин. Мужчина подыскивал "клиентов" в интернете и через знакомых.
В начале года полицейские провели обыски, задержали фигуранта и объявили ему подозрение по статье Уголовного Кодекса Украины, согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. По ходатайству следователей суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В Одесской области уклонисты на гидроскутере перевернулись при попытке пересечь границу16.04.25, 07:24 • 5123 просмотра
Сообщается, что в ходе дальнейшего расследования киберполицейские разоблачили созданную подозреваемым мошенническую схему по якобы помощи мужчинам призывного возраста пройти специальные учебные курсы и получить работу с бронированием.
В частности, задержанный в течение декабря 2024 года и января 2025 года завладел почти 400 тыс. грн у двух потерпевших, которым обещал провести учебные курсы, что в дальнейшем якобы давало возможность трудоустроиться на одно из оборонных предприятий. При этом делец никоим образом не был связан с указанной организацией, а также не имел сертификации на проведение обещанного обучения
"По данным фактам злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до пяти лет", - отметили правоохранители.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
За 15 тыс. долл. бронировал мужчин от призыва в ВСУ: работнику КСУ сообщено о подозрении18.04.25, 15:51 • 7955 просмотров