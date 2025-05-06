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Шахед-136

Обіцяв виїзд за кордон та роботу в оборонці: на Львівщині викрили шахрая, який заробив майже 400 тис. грн

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

На Львівщині викрили шахрая, який обіцяв чоловікам призовного віку допомогу з виїздом за кордон та працевлаштуванням в оборонній сфері. Він заволодів майже 400 тис. грн.

Обіцяв виїзд за кордон та роботу в оборонці: на Львівщині викрили шахрая, який заробив майже 400 тис. грн

На Львівщини викрили чоловіка, який під виглядом допомоги у працевлаштуванні в оборонній сфері та проходженні "спеціальних курсів" шахрайським шляхом отримав майже 400 тисяч гривень. Про це повідомляє кіберполіція в Telegram, пише УНН.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1 … викрили зловмисника, який за грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку послуги з перетину державного кордону України по фіктивним документам

- йдеться в дописі.

Зокрема, за інформацією, ним виявився 33-річний львівʼянин. Чоловік підшукував "клієнтів" в інтернеті та через знайомих. 

На початку року поліцейські провели обшуки, затримали фігуранта та оголосили йому підозру статтею Кримінального Кодексу України, згідно з якою передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. За клопотанням слідчих суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Повідомляється, що в ході подальшого розслідування кіберполіцейські викрили створену підозрюваним шахрайську схему з нібито допомоги чоловікам призовного віку пройти спеціальні навчальні курси та отримати роботу з бронюванням.

Зокрема, затриманий упродовж грудня 2024 року та січня 2025 року заволодів майже 400 тис. грн у двох потерпілих, яким обіцяв провести навчальні курси, що у подальшому нібито давало можливість працевлаштуватися на одне з оборонних підприємств. При цьому ділок жодним чином не був пов’язаний із зазначеною організацією, а також не мав сертифікації на проведення обіцяного навчання

- йдеться у дописі.

"За даними фактами зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до п’яти років", - зазначили правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування.

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