Про штучні райони, сепаратизм та гроші: експерт розповів про здобутки та недоліки укрупнення районів

КИЇВ. 16 липня. УНН. ВР сьогодні планує розглянути проект постанови, якою укрупнюються райони – їхня кількість значно зменшується. Про процеси ліквідації старих та утворення нових районів кореспондент УНН поговорив з експертом з місцевого самоврядування та адміністративного устрою, директором української громадської організації «Інститут розвитку територій» Юрієм Ганущаком.

Так, експерт поділився своїм сприйняттям розподілу районів і можливими помилками, що були допущені при їх формуванні. Він вважає, що через тривалість реформи та складність її розуміння на місцях, при формуванні списків, з'явилося багато зайвих районів. Однак людей, на його думку, цікавити поділ районів взагалі не має, адже більшість повноважень сконцентрована саме на рівні громад, а не районів. Нагадаємо, що Кабмін пропонує скоротити кількість районів з 490 до 129.

“Райони не мають цікавити людей. Вони мають чітко розуміти, головне для них - громада, послуги надаються в громаді”, - зазначив Ганущак, додавши, що проблеми з розумінням цих процесів виникнуть у “штучних” нових районів (районів, без яких можно було обійтись та не формувати як окремий через певні фактори, зокрема чисельність населення чи відстань одне від одного - ред.).

Так, до штучно створених районів експерт відносить: Новоукраїнський район у Кіровоградській області, Надвірнянський район в Івано-Франківській області, Новояворівський район у Львівській області, Вараський район у Рівненській області та Роменський район у Сумській області.

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Однак експерт назвав і області, де формування районів, на його думку, проходить коректно, і без утворення зайвих.

“Це Житомирська область, я толерую Донецькій, там є штучний район Волноваський, але там питання безпеки, і там все одно не буде виборів точно до районних рад. Я толеруй Луганській області, окрім Сватівського району. У Чернігівській області гарно спрацювали, Херсонській, Тернопільській – тягнули додаткові райони, але схаменулись”, - вважає Ганущак.

Зупинившись окремо на Донбасі, експерт зазначив, що ті територіальні зміни, що формуються - все ж “створюють умови для потужної держави”.

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Найбільше запитань все ж залишається щодо окупованого Криму, де адмінтерреформа теж має проходити, однак наразі виглядає більш як теоретичне напрацювання, що важко оцінити не маючі контактів з населенням та не розуміючи демографічну ситуацію.

“Хай ті, хто малювали райони і відповідають. Я не збираюсь критикувати, можливо є якась ідея чи аргументи. Те моделювання, що там робилось, потрібно відчувати «пальцями». Теоретично, по Криму, моделювання дивне. Єдине, що радію, що Севастополь, єдина там відведена територія, як міста Севастополь. Це правильно зроблено”, - вважає Ганущак, зокрема, коментуючи рішенням українського уряду, щодо спецстатусу Севастополя як міста центрального підпорядкування.

Експерт розповів, що при утворенні району, отримують додаткові кошти. Однак у разі, якщо район штучний, ці кошти краще спрямувати на ті ж лікарні.

“Кожен новий штучний район – це 50 млн грн додатково. От є 32 зайвих райони – і це 1,6 млрд, що могли йти на лікарні. Але це все ще краще, ніж 490 районів, що ми маємо зараз. Це не 97 як ідеально, а 129, однак є сподівання, що коли зайде в парламент, буде 100”, - зауважив експерт.

На його думку, певні непропорційності у формуванні районів виникли за рахунок бажання місцевих депутатів мати район “для себе” та через нерозуміння особливостей даної реформи.

“Зробили купу районів зайвих, по деяких навіть є речі, що вийшли на міжнародний рівень. Мається на увазі Берегівський і Болградський район. З точки зору методології – рішення безглузде, це привід обговорювати на найвищому рівні сепаратизм. Усе одно їх переформатують, вони зроблені штучно. І доведеться пояснювати, чому будуть ліквідувати Берегівський район: тому що він штучний, а не тому що там багато угорців”, - вважає експерт.

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Однак на його думку, питання сепаратизму потрібно розглядати на обласному, а не на районному рівні. І саме тому й необхідно створити потужні райони, щоб уникнути сепаратизму на обласному рівні.

На запитання, що робити людям та як розібратись з розумінням, де і яка територія тепер буде, і хто за неї відповідає, експерт відповідає просто: “Йти на вибори”.

Таким чином, запровадження територіальних змін розпочнеться саме після місцевих виборів восени, а повний перехід на новий територіальний устрій та формування бюджетів згідно з цим - з нового року.

“Людям йти на вибори, і голосувати за депутатів у громаду. Максимальні повноваження по облаштуванню життя людей є на громаді. Усі інші рівні – вторинні, там набагато менше повноважень. Акцент на рівень громади, на рівні району взагалі не буде повноважень”, - резюмує Ганущак.

Довідка: реформа децентралізації триває в Україні з 2014 року, вона покликана передати повноваження і фінанси від центральних органів державної влади місцевого самоврядування - так званим територіальним громадам. З них, в свою чергу, складаються райони і області.

Нагадаємо, що 12 червня Кабмін визначив адміністративні центри та затвердив території 1470 тергромад, а також запропонував утворити 129 районів в Україні.



ВР 16 липня планує розглянути пропозиції Кабміну урахування правок внесених нардепами.