Рада сьогодні знову спробує "перекроїти" райони України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У порядку денному засідання Верховної Ради України 16 липня відсутній законопроект про функціонування української мови в закладах освіти, який викликав резонанс у суспільстві, але є проект Постанови про утворення та ліквідацію районів, повідомляє УНН.
ВР напередодні зняла проект урядової постанови з розгляду. Ввечері, 15 липня, відбулося засідання профільного комітету парламенту, на якому до проекту постанови було запропоновано внести ще цілу низку змін.
Загалом, основні зміни запропоновані нардепами наступні:
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- в Дніпропетровській області зберегти Синельниківський район за рахунок зменшення території, яку пропонувалось віддати Павлоградському району;
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- у Вінницькій області пропонується утворити шостий район з центром у Жмеринці;
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- в Запорізькій області Чернігівську територіальну громаду віднести до Бердянського району;
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- у Закарпатській області залишити Рахівський район (з адміністративним центром у місті Рахів), а також планується залишити Берегівський район;
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- в Івано-Франківській області утворити новий Верховинський район;
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- в Київській області утворити додатковий Вишгородський район, а також залишити Броварський район, водночас місто Переяслав віднести до Бориспільського району;
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- в Одеській області нардепи пропонують зберегти Березівський район;
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- в Херсонській області утворити два додаткові райони: Бериславський та Скадовський;
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- в Хмельницькій області скоротити кількість районів до трьох: Шепетівський, Хмельницький та Кам’янець-Подільський;
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- у Харківській зберегти Богодухівський район;
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- Чи не найбільше змін порівнянно з урядовим проектом зазнав адміністративний поділ Чернівецької області. Так, у ній пропонують утворити Вижницький район, натомість ліквідувати Сторожинецький та Хотинський райони, водночас утворити Дністровський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Кельменці) та Чернівецький район з центром в Чернівцях (що було запропоновано урядом). У Чернігівській області нардепи пропонують зберегти статус районного центру місту Корюківка, утворивши довкола нього Корюківський район. З урахуванням пропозицій нардепів кількість районів буде дещо більшою у порівнянні з пропозицією Кабміну.
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Загалом же документ пропонує скоротити кількість районів з 490 до, ймовірно, 133 (у відповідності з пропозиціями нардепів).
Також нардепи планують розглянути у другому читанні Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (№3485), яким, зокрема, пропонується зниження партійного порогу на місцях (у містах з населенням від 15 тис. осіб вибори згідно з законопроектом також пропонують проводити за пропорційною системою за відкритими списками, як і в більших містах). Також законопроект передбачає запровадження застави для усіх кандидатів, навіть тих, хто висуватиметься у мажоритарних округах.
Також нардепи спробують включити до порядку денного законопроект "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" - внесений Президентом України та альтернативний до нього проект – внесений нардепами. А також низку інших законопроектів, зокрема, Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті та законопроект "Про оборонні закупівлі", який винесуть на повторне друге читання.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.