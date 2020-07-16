Рада сегодня снова попробует "перекроить" районы Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В повестке дня заседания Верховной Рады Украины 16 июля отсутствует законопроект о функционировании украинского языка в учебных заведениях, который вызвал резонанс в обществе, но есть проект постановления о создании и ликвидации районов, сообщает УНН.

ВР накануне сняла проект правительственного постановления с рассмотрения. Вечером, 15 июля, состоялось заседание профильного комитета парламента, на котором к проекту постановления было предложено внести еще целый ряд изменений.

В общем, основные изменения предложены нардепами следующие:

  • в Днепропетровской области сохранить Синельниковский район за счет уменьшения территории, которую предлагалось отдать Павлоградскому району;

  • в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке;

  • в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району;

  • в Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а также планируется оставить Береговский район;

  • в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район;

  • в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, а также оставить Броварской район, одновременно город Переяслав отнести к Бориспольскому району;

  • в Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район;

  • в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский;

  • в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский;

  • в Харьковской сохранить Богодуховский район; 

  • Больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом потерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают создать Выжницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством). В Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район. С учетом предложений нардепов количество районов будет несколько больше по сравнению с предложением Кабмина.

В целом же документ предлагает сократить количество районов с 490 до, вероятно, 133 (в соответствии с предложениями нардепов).

Также нардепы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (№3485), которым, в частности, предлагается снижение партийного порога на местах (в городах с населением от 15 тыс. человек выборы, согласно законопроекту, также предлагают проводить по пропорциональной системе по открытым спискам, как и в больших городах). Также законопроект предусматривает введение залога для всех кандидатов, даже для тех, кто будет выдвигаться в мажоритарных округах.

Также нардепы попытаются включить в повестку дня законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" - внесенный Президентом Украины и альтернативный ему проект - внесенный нардепами. А также ряд других законопроектов, в частности, проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте и законопроект "Об оборонных закупках", который будет вынесен на повторное второе чтение.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Украинские Национальные Новости

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