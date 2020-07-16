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Профільний комітет підтримав ряд змін до проекту перерозподілу районів в Україні

Профільний комітет підтримав ряд змін до проекту перерозподілу районів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади підтримав ряд змін до проекту постанови № 3650 про утворення та ліквідацію районів, передає кореспондент УНН.

На сьогоднішньому засідання члени комітету підтримали 9 пропозицій про внесення змін до проекту постанови, а саме:

  • у Вінницькій області пропонується утворити шостий район з центр в Жмеринці;
  • в Запорізькій області Чернігівську територіальну громаду віднести до Бердянського району;
  • в Івано-Франківській області утворити новий Верховинський район, а Богородчанську та Староборогодчанську громади віднести до Івано-Франківського району;
  • в Київській області утворити додатковий Вишгородський район;
  • в Одеській області Доброславську громаду віднеси до Одеського району;
  • в Харківській області Нововодолазька громада віднести до Харківського району;
  • в Херсонській області утворити два додаткові райони: Бериславський та Скадовський;
  • в Хмельницькій області скоротити кількість районів до трьох: Шепетівський, Хмельницький та Кам’янець-Подільський;
  • в Черкаській області Корсунь-Шевченківську громаду віднести до Черкаського району.

    • Нагадаємо, проект постанови з урахуванням попередніх змін запропонованих нардепами мав бути розглянути 15 липня на засідання ВР. Однак розгляду було відкладено.

    Сам документ був винесений на розгляд ВР Кабінетом міністрів і з початку пропонував скоротити кількість районів в областях з 490 до 129 шляхом їхнього укрупнення. Профільний комітет ВР запропонував свої зміни до пропозиції Кабміну. Нардепи запропонували внести ряд змін. Так, в Дніпропетровській області зберегти Синельниківський за рахунок зменшення території, яку пропонувалось віддати Павлоградському району.

    У Закарпатській області залишити Рахівський район (з адміністративним центром у місті Рахів), а у Київській області статус районного центру зберегти за Броварами. Натомість у Київській області не створювати Переяслівського району, а сам Переяслів віднести до складу Бориспільського району.

    В Одеській області нардепи пропонують зберегти Березівський район, а у Харківській — Богодухівський район. Чи не найбільше змін порівнянно з урядовим проектом зазнав адміністративний поділ Чернівецької області. Так, у ній пропонують Вижницький район, натомість ліквідувати Сторожинецький та Хотинський райони, водночас утворити Дністровський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Кельменці) та Чернівецький район з центром в Чернівцях (що було запропоновано урядом). У Чернігівській області нардепи пропонують зберегти статус районного центру місту Корюківка, утворивши довкола нього Корюківський район. З урахуванням пропозицій нардепів кількість районів буде дещо більшою порівняно з пропозицією Кабміну.

    Додамо, в ОП пояснили, чому хочуть залишити на Закарпатті Берегівський район та натякнули на сигнали від спецслужб.

    Українські Національні Новини

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