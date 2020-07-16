Профільний комітет підтримав ряд змін до проекту перерозподілу районів в Україні

На сьогоднішньому засідання члени комітету підтримали 9 пропозицій про внесення змін до проекту постанови, а саме:

у Вінницькій області пропонується утворити шостий район з центр в Жмеринці;

в Запорізькій області Чернігівську територіальну громаду віднести до Бердянського району;

в Івано-Франківській області утворити новий Верховинський район, а Богородчанську та Староборогодчанську громади віднести до Івано-Франківського району;

в Київській області утворити додатковий Вишгородський район;

в Одеській області Доброславську громаду віднеси до Одеського району;

в Харківській області Нововодолазька громада віднести до Харківського району;

в Херсонській області утворити два додаткові райони: Бериславський та Скадовський;

в Хмельницькій області скоротити кількість районів до трьох: Шепетівський, Хмельницький та Кам’янець-Подільський;

в Черкаській області Корсунь-Шевченківську громаду віднести до Черкаського району.

Нагадаємо, проект постанови з урахуванням попередніх змін запропонованих нардепами мав бути розглянути 15 липня на засідання ВР. Однак розгляду було відкладено.

Сам документ був винесений на розгляд ВР Кабінетом міністрів і з початку пропонував скоротити кількість районів в областях з 490 до 129 шляхом їхнього укрупнення. Профільний комітет ВР запропонував свої зміни до пропозиції Кабміну. Нардепи запропонували внести ряд змін. Так, в Дніпропетровській області зберегти Синельниківський за рахунок зменшення території, яку пропонувалось віддати Павлоградському району.

У Закарпатській області залишити Рахівський район (з адміністративним центром у місті Рахів), а у Київській області статус районного центру зберегти за Броварами. Натомість у Київській області не створювати Переяслівського району, а сам Переяслів віднести до складу Бориспільського району.

В Одеській області нардепи пропонують зберегти Березівський район, а у Харківській — Богодухівський район. Чи не найбільше змін порівнянно з урядовим проектом зазнав адміністративний поділ Чернівецької області. Так, у ній пропонують Вижницький район, натомість ліквідувати Сторожинецький та Хотинський райони, водночас утворити Дністровський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Кельменці) та Чернівецький район з центром в Чернівцях (що було запропоновано урядом). У Чернігівській області нардепи пропонують зберегти статус районного центру місту Корюківка, утворивши довкола нього Корюківський район. З урахуванням пропозицій нардепів кількість районів буде дещо більшою порівняно з пропозицією Кабміну.

Додамо, в ОП пояснили, чому хочуть залишити на Закарпатті Берегівський район та натякнули на сигнали від спецслужб.