В ОП пояснили, чому хочуть залишити на Закарпатті Берегівський район та натякнули на сигнали від спецслужб

“Берегівський район є прикордонним регіоном на кордоні з чотирма країнами, сам Берегівський район межує з Угорщиною. З точки зору державотворення, національної безпеки, суверенітету України, цілісності та недоторканності була запропонована обласною державною адміністрацією саме тка конфігурація Берегівського району, яка включає в себе Берегівський та Виноградівський район”, — пояснила Бугайова.

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Вона наголосила, що в такій конфігурації буде збалансовано національний склад району, що дозволить захистити як права нацменшин так і етнічних українців. Однак є інший аспект.

“Враховуючи те, що... різні спецслужби висловлюють занепокоєння фактами можливих зловживань інших держав про які ми... ми довіряємо нашим партнерам але маємо бути зосереджені на можливих загрозах — центр державної влади, зокрема, центр району має бути максимально наближеним до кордону для швидкості реагування у разі потреби. Саме цим зумовлена така конфігурація і такий центр району. І це питання виходить не тільки з логістичних міркувань, не тільки відповідає методиці але й відповідає тій системі, коли в прикордонних регіонах центр району наближений до державного кордону”, — пояснила Бугайова.

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Вона також наголосила, що районування не місцеве самоврядування чи права громад, а впершу чергу це державна позиція.

Нагадаємо, в Україні в рамках адміністративної реформи Уряд запропонував скоротити кількість районів в областях з 490 до 129 шляхом їхнього укрупнення. Профільний комітет ВР запропонував свої зміни до пропозиції Кабміну. Серед пропозицій комітету зокрема і пропозиці створення у Закарпатській області Рахівського району (з адміністративним центром у місті Рахів). Загалом майбутній адміністративний устрій цієї області викликав чи не найбільше дискусій. Пропозиція створити Берегівський район викликала обурення через нібито переважання у ньому угорської національної меншини, що означає, на думку противників утворення цього району, прагнення влади України догодити Угорщині. Противники утворення Берегівського району наполягали на утворенні району з центром у Виноградові або ж взагалі на “розчиненні” цих районів в інших. Слід додати, що Берегово та Виноградів приблизно однакові за кількістю населення (25 тисяч), але наразі Виноградівський район більший — у ньому проживає близько 120 тисяч населення проти близько 75 на Берегівщині.