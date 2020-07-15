В ОП объяснили, почему хотят оставить на Закарпатье Береговский район и намекнули на сигналы от спецслужб

"Береговский район является приграничным регионом на границе с четырьмя странами, сам Береговский район граничит с Венгрией. С точки зрения государства, национальной безопасности, суверенитета Украины, целостности и неприкосновенности было предложено областной государственной администрацией именно такая конфигурация Береговского района, которая включает в себя Береговский и Виноградовский район", - пояснила Бугаева.

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Она отметила, что в такой конфигурации будет сбалансировано национальный состав района, что позволит защитить как права нацменьшинств так и этнических украинцев. Однако есть другой аспект.

"Учитывая то, что ... разные спецслужбы выражают обеспокоенность фактами возможных злоупотреблений других государств о которых мы ... мы доверяем нашим партнерам, но должны быть сосредоточены на возможных угрозах - центр государственной власти, в частности, центр района должен быть максимально приближенным к границе для скорости реагирования в случае необходимости. Именно этим обусловлена такая конфигурация и такой центр района. И этот вопрос исходит не только из логистических соображений, не только соответствует методике, но и соответствует той системе, когда в приграничных регионах центр района приближен к государственной границе", - пояснила Бугаева.

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Она также отметила, что районирование не местное самоуправление или права общин, а в первую очередь это государственная позиция.

Напомним, в Украине в рамках административной реформы Правительство предложило сократить количество районов в областях с 490 до 129 путем их укрупнения. Профильный комитет ВР предложил свои изменения в предложения Кабмина.

Среди предложений комитета и предложение создания в Закарпатской области Раховского района (с административным центром в городе Рахов). В общем будущее административное устройство этой области вызвало больше всего дискуссий.

Предложение создать Береговский район вызвало возмущение якобы преобладания в нем венгерского национального меньшинства, что означает, по мнению противников образования этого района, стремление власти Украины угодить Венгрии. Противники образования Береговского района настаивали на образовании района с центром в Виноградове или вообще на "растворении" этих районов в других. Следует добавить, что Берегово и Виноградов примерно одинаковые по численности населения (25 000), но пока Виноградовский район больше - в нем проживает около 120 000 населения против около 75 Береговского.