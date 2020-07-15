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Комітет ВР рекомендував парламенту продовжити мораторій на відчуження майна громадян за несплату кредитів

Комітет ВР рекомендував парламенту продовжити мораторій на відчуження майна громадян за несплату кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо продовження мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, повідомляє УНН.

Комітет розглянув проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” (№ 3640), яким пропонується продовжити мораторій на примусове відчуження (звернення стягнення) на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті, наданими кредитними установами — резидентами України фізичним особам.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проект Закону № 3640 прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозиції Комітету щодо продовження дії мораторію до 1 січня 2022 року і з урахуванням техніко-юридичних правок.

За словами автора законопроекту, народного депутата Олександра Дубінського, мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, діє відповідно до Закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” в Україні з 2014 року. Цей мораторій був введений з метою забезпечення соціального захисту громадян та забезпечення неможливості примусового позбавлення єдиного житла позичальників, які отримали кредити в іноземній валюті у період, який передував періоду стрімкого знецінення національної валюти, або їх майнових поручителів.

У квітні 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства, який не вирішив питання щодо особливостей погашення (реструктуризації, тощо) заборгованості даної категорії позичальників, проте скасовує мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, з 21 жовтня 2020 року.

Олександр Дубінський поінформував, що пропонований законопроект продовжує дію вказаного мораторію і таким чином підтримує людей, а також дає Верховній Раді час на врегулювання даного питання. Він також сказав, що вважає за недоцільне обмежувати строки продовження даного мораторію, а встановити його дію до законодавчого вирішення питання реструктуризації заборгованості.

Як повідомила пресслужба Апарату ВР, у засіданні і режимі відеоконференції взяли участь представники Національного банку України, які поінформували, що НБУ виступає проти продовження мораторію, оскільки вважає, що “є достатньо механізмів для вирішення даного питання, а подовження дії цього Закону створить небезпечний прецедент для розвитку іпотеки як такої, в тому числі і іпотеки в національній валюті, що буде шкідливо для розвитку кредитування в Україні”. За інформацією Нацбанку: “Йдеться про 44 тисячі договорів на загальну суму в еквіваленті 29 мільярдів гривень (основна сума і відсотки)”.

Як писав УНН, завтра Комітет ВР з питань фінансів розгляне кандидатуру голови НБУ.

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