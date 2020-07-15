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Завтра Комітет ВР з питань фінансів розгляне кандидатуру голови НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Затра Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики збереться на засідання на якому розглядатиме кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.

“Завтра на 9:00 засідання Комітету. Питання голови НБУ. Як і говорив — К. Шевченко. Номер проекту 3857”, — написав нардеп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Кирила Шевченка головю НБУ. 

Як раніше повідомляв УНН, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Пізніше в ЗМІ з’явилася заява ексголови НБУ Валерії Гонтаревої про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки Президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку. На цю заяву вже відреагувала СБУ. Ситуацію також прокоментував Президент Зеленський.

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