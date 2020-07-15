Завтра Комітет ВР з питань фінансів розгляне кандидатуру голови НБУ

“Завтра на 9:00 засідання Комітету. Питання голови НБУ. Як і говорив — К. Шевченко. Номер проекту 3857”, — написав нардеп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Кирила Шевченка головю НБУ.

Як раніше повідомляв УНН, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Пізніше в ЗМІ з’явилася заява ексголови НБУ Валерії Гонтаревої про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки Президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку. На цю заяву вже відреагувала СБУ. Ситуацію також прокоментував Президент Зеленський.