Об искусственных районах, сепаратизме и деньгах: эксперт рассказал о достижениях и недостатках укрупнения районов

КИЕВ. 16 июля. УНН. ВР сегодня планирует рассмотреть проект постановления, которым укрупняются районы — их количество значительно уменьшается. О процессах ликвидации старых и образования новых районов корреспондент УНН побеседовал с экспертом по местному самоуправлению и административному устройства, директором украинской общественной организации “Институт развития территорий” Юрием Ганущаком.

Эксперт поделился своим восприятием распределения районов и возможными ошибками, которые были допущены при их формировании. Он считает, что из-за длительности реформы и сложность ее понимания на местах, при формировании списков, появилось много лишних районов. Однако людей, по его мнению, не должно интересовать разделение районов вообще, ведь большинство полномочий сконцентрировано именно на уровне общин, а не районов. Напомним, что Кабмин предлагает сократить количество районов с 490 до 129.

“Районы не должен интересовать людей. Они должны четко понимать, главное для них — громада, услуги предоставляются в громаде”, - отметил Ганущак, добавив, что проблемы с пониманием этих процессов возникнут в "искусственных“ новых районах (районах, без которых можно было обойтись и не формировать как отдельный из-за определенных факторов, в частности численность населения или расстояние друг от друга — ред.).

К искусственно созданным районам эксперт относит: Новоукраинский район в Кировоградской области, Надвирнянский район Ивано-Франковской области, Новояворивский район во Львовской области, Вараський район в Ровенской области и Роменский район в Сумской области.

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Однако эксперт назвал и области, где формирование районов, по его мнению, проходит корректно, и без образования лишних.

“Это Житомирская область, я приемлю Донецкую, там есть искусственный район Волновахский, но там вопрос безопасности, и там все равно не будет выборов точно в районные советы. Я приемлю Луганскую область, кроме Сватовского района. В Черниговской области хорошо сработали, Херсонской, Тернопольской — тянули дополнительные районы, но опомнились”, - считает Ганущак.

Остановившись отдельно на Донбассе, эксперт отметил, что те территориальные изменения, которые формируются — все же “создают условия для мощного государства”.

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Больше всего вопросов все же остается относительно оккупированного Крыма, где админтерреформа тоже должна проходить, но пока выглядит больше как теоретические наработки, что трудно оценить не имея контактов с населением и не понимая демографическую ситуацию.

“Пусть те, кто рисовали районы и отвечают. Я не собираюсь критиковать, возможно есть какая-то идея или аргументы. То моделирования, что там делалось, нужно чувствовать „пальцами“. Теоретически, по Крыму, моделирование странное. Единственное, что рад, что Севастополю там отведена территория, как городу Севастополь. Это правильно сделано”, - считает Ганущак, в частности, комментируя решением украинского правительства, по спецстатусу Севастополя как города центрального подчинения.

Эксперт рассказал, что при образовании район получает дополнительные средства. Однако в случае, если район искусственный, эти средства лучше направить на те же больницы.

“Каждый новый искусственный район — это 50 млн грн дополнительно. Вот есть 32 лишних районы — и это 1,6 млрд, которые могли идти на больницы. Но это все еще лучше, чем 490 районов, что мы имеем сейчас. Это не 97 как идеально, а 129, однако есть надежда, что когда зайдет в парламент, будет 100”, - отметил эксперт.

По его мнению, определенные непропорциональности в формировании районов возникли за счет желания местных депутатов иметь район “для себя” и из-за непонимания особенностей данной реформы.

“Сделали кучу районов лишних, по некоторым даже есть вещи, вышедшие на международный уровень. Имеется в виду Береговский и Болградский район. С точки зрения методологии — решение бессмысленное, это повод обсуждать на самом высоком уровне сепаратизм. Все равно их переформатируют, они сделаны искусственно. И придется объяснять, почему будут ликвидировать Береговский район: потому что он искусственный, а не потому что там много венгров”, - считает эксперт.

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Однако по его мнению, вопрос сепаратизма нужно рассматривать на областном, а не на районном уровне. И именно поэтому и необходимо создать мощные районы, чтобы избежать сепаратизма на областном уровне.

На вопрос, что делать людям и как разобраться с пониманием, где и какая территория теперь будет, и кто за нее отвечает, эксперт отвечает просто: “Идти на выборы”.

Таким образом, введение территориальных изменений начнется именно после местных выборов осенью, а полный переход на новый территориальное устройство и формирования бюджетов согласно с этим — с нового года.

“Людям идти на выборы, и голосовать за депутатов в громаду. Максимальные полномочия по обустройству жизни людей есть у громады. Все остальные уровни — вторичные, там гораздо меньше полномочий. Акцент на уровень громады, на уровне района вообще не будет полномочий”, - резюмирует Ганущак.

Справка: реформа децентрализации продолжается в Украине с 2014 года, она призвана передать полномочия и финансы от центральных органов государственной власти и местного самоуправления — так называемым территориальным общинам (громадам). Из них, в свою очередь, состоят районы и области.

Напомним, что 12 июня Кабмин определил административные центры и утвердил территории 1470 теробщин, а также предложил создать 129 районов в Украине.



ВР 16 июля планирует рассмотреть предложения Кабмина с учетом поправок внесенных нардепами.