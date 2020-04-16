"Приват" vs Суркіси: Мін’юст не планує стягувати мільярди гривень з банку

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рішення Київського апеляційного суду у справі про депозити компаній родини Суркісів у ПриватБанку не зобов’язує державних виконавців стягувати з банку мільярди гривень на користь позивачів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у своєму Facebook, передає УНН.