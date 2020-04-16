"Приват" vs Суркіси: Мін’юст не планує стягувати мільярди гривень з банку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рішення Київського апеляційного суду у справі про депозити компаній родини Суркісів у ПриватБанку не зобов’язує державних виконавців стягувати з банку мільярди гривень на користь позивачів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у своєму Facebook, передає УНН.
У міністерстві пояснили, що цьогорічне рішення апеляційного суду лише підтвердило рішення, яке ухвалили ще у 2017 році. Останнє не передбачало стягнення коштів з ПриватБанку, а лише зобов'язувало банк сплатити борг компаніям родини Суркісів.
"Щодо подальших дій Міністерства юстиції. Мін’юст, як орган, який виконує судові рішення, жодних мільярдів з ПриватБанку зараз стягувати не буде, адже не було і немає судового рішення про стягнення цих грошей з банку", — повідомляють у міністерстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі "Привату" столичні судді присудили офшорам Суркіса 7 млрд грн: Мін'юст програв.
У Мін’юсті також додали, що у разі, якщо офшорні компанії Суркісів звернуться до суду з вимогою стягнути гроші з ПриватБанку, а суд ухвалить відповідне рішення на їхню користь, то державні виконавці отримають право стягнути з націоналізованого банку борг за депозитними договорами.
Нагадаємо, суддя Печерського райсуду Києва Вячеслав Підпалий 25 лютого 2020 року, вирішуючи питання про роз'яснення постанови (від 2017 року) про забезпечення позову компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшори Суркісів), фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав ПриватБанк виплачувати цим компаніям кошти обсягом 259 млн доларів (близько 7 млрд грн).
Суддя розглядав питання за заявою державного виконавця Мін'юсту. Далі держвиконавець подав апеляцію на це рішення у КАС. Зроблено це було практично таємно, тому як ПриватБанк не був залучений до процесу і буквально вимагав допустити його юристів до засідань.
На цьому тлі між ПриватБанком і міністром юстиції Денисом Малюською спалахнув публічний конфлікт.
Фінустанова пояснювала, що в змозі самостійно вимагати роз'яснення постанови Підпалого від 2017 року і аргументувати свою позицію в судах, а ось "самоуправство" Мін'юсту загрожує програшем.
Малюська, у свою чергу, заявив, що не "слухатиме порад і вказівок юристів ПриватБанку", адже його відомство "всі рішення ухвалює самостійно" і діє в інтересах держави.