"Приват" vs Суркисы: Минюст не планирует взимать миллиарды гривен из банка

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31927 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40671 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56718 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58055 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 81431 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74743 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101180 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105372 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130560 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130212 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 90323 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 55344 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102396 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

14:30 • 46645 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 34996 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 81458 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 102392 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 135979 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 178846 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 163650 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 34934 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 90273 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107436 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106071 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105690 просмотра
Актуальное
"Приват" vs Суркисы: Минюст не планирует взимать миллиарды гривен из банка

"Приват" vs Суркисы: Минюст не планирует взимать миллиарды гривен из банка

Киев  •  УНН

 • 15169 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Решение Киевского апелляционного суда по делу о депозитах компаний семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать из банка миллиарды гривен в пользу истцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в своем Facebook, передает УНН.

В министерстве пояснили, что нынешнее решение апелляционного суда лишь подтвердило решение, которое приняли еще в 2017 году. Последнее не предусматривало изъятие средств из ПриватБанка, а лишь обязывало банк погасить долг компаниям семьи Суркисов.

"О дальнейших действиях Министерства юстиции. Минюст, как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов из ПриватБанка сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег из банка", - сообщают в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле "Привата" столичные судьи присудили оффшорам Суркиса 7 млрд грн: Минюст проиграл.

В Минюсте также добавили, что в случае, если оффшорные компании Суркисов обратятся в суд с требованием взыскать деньги из ПриватБанка, а суд примет соответствующее решение в их пользу, то государственные исполнители получат право взыскать с национализированного банка долг по депозитным договорам.

Напомним, судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении постановления (от 2017 года) об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшоры Суркисов), фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства в объеме 259 млн долларов (Около 7 млрд грн).

Судья рассматривал вопрос по заявлению государственного исполнителя Минюста. Далее госисполнитель подал апелляцию на это решение в КАС. Сделано это было практически тайно, потому как ПриватБанк ни был вовлечен в процесс и буквально требовал допустить его юристов к заседаниям.

На этом фоне между ПриватБанком и министром юстиции Денисом Малюськой вспыхнул публичный конфликт.

Финучреждение объясняло, что в состоянии самостоятельно требовать разъяснения постановления Пидпалого от 2017 года и аргументировать свою позицию в судах, а вот "самоуправство" Минюста грозит проигрышем.

Малюська, в свою очередь, заявил, что не будет "слушать советов и указаний юристов ПриватБанка", ведь его ведомство "все решения принимает самостоятельно" и действует в интересах государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы