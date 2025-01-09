Пріоритетами України на "Рамштайн" є ППО, ракети та артилерія - нардеп Чернєв

Засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене розробці стратегій для зміцнення обороноздатності України до 2027 року. Це включає визначення пріоритетів, таких як ППО, артилерія та далекобійна зброя. Про це розповів народний депутат України Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Рамштайн буде присвячений розробці дорожніх карт для стратегії обороноздатності України до 2027 року, щоб ми не закривали потреби з сьогодні на сьогодні, а мали план, як посилити нашу обороноздатність в тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо — в умовах гарячої фази війни, і якою має бути наша армія майбутнього. В принципі, своє домашнє завдання наше Міністерство оборони зробило ще минулого року - розповів Чернєв.

Міноборони розробило так звані Future Force, документи щодо стратегії розвитку оборони нашої обороноздатності.

Чернєв зазначив, що зараз будуть реалізовуватися ті самі стратегії, які були розроблені раніше. За його словами, на сьогодні формат "Рамштайн" працює, і це здійснюється з адміністрацією Байдена. Він висловив надію, що цей формат буде збережений і після приходу адміністрації Трампа. Однак, у разі змін, Україна перестрахувалася, забезпечивши подальшу допомогу через розроблений майданчик та закладення 40 млрд доларів на наступні кілька років в рамках роботи НАТО, що забезпечить гарантовану підтримку навіть у разі змін формату "Рамштайн".

"Але на сьогодні я поки що не бачу сигналів, що "Рамштайн" перестане існувати", — додав Чернєв.

Пріоритети України

"У нас пріоритети не змінилися, ми все так само ставимо акценти на тому, щоб посилити свою ППО, збільшити кількість снарядів, які нам надаються, і далекобійну зброю, яка досить ефективно себе показує, виносячи склади ворога в їхньому тилу, командні пункти і логістичні ланцюжки. Тобто всі пріоритети у нас зберігаються ті самі — ППО, артилерія, далекобійна зброя", — сказав Чернєв.

Питання щодо стратегічного посилення армії до 2027 року

Чернєв зауважив, що є таке прислів'я, що генерали готуються до минулих війн, а Україні потрібно готуватися до майбутніх. Він зазначив, що спрогнозувати, що буде навіть через рік чи два, дуже складно, враховуючи, як швидко змінюється характер війни, зокрема з впливом дронів. Відповідно, це є завданням не лише української армії, але й Генштабу та союзників, щоб зробити ставку на розвиток нових технологій. Серед основних напрямків, на його думку, є ракетна програма, а також наземні, повітряні та морські дрони, що розвиватимуться. Однак артилерія залишається важливою, оскільки вона все одно відіграє вирішальну роль на полі бою.

Щодо численних коаліцій, яких вже є 8 або 9, Чернєв зауважив, що деякі з них працюють більш ефективно, ніж інші. Він підкреслив, що ефективність коаліцій залежить від можливостей країн, що входять до них, зазначивши, зокрема, важливу роль Німеччини в танковій коаліції та у постачанні ППО.

Раніше

США та союзники, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вже виділили Україні більше ніж 126 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги.