Президента Південної Кореї намагаються заарештувати в укріпленій резиденції

У Південній Кореї президента Юн Сок Йоля намагаються заарештувати у забарикадованій резиденції

Антикорупційне агентство Південної Кореї готується до другої спроби затримання президента Юн Сок Йоля, звинуваченого у спробі запровадження воєнного стану. Резиденцію лідера посилено охороняють, встановлюючи барикади та залучаючи сотні охоронців.

Пише Reuters, передає УНН.

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Головний слідчий країни пообіцяв зробити все можливе, щоб подолати охоронний блокпост і затримати імпічованого лідера. У середу навколо президентського комплексу на вулицях зібралися протестувальники як на підтримку Юна, так і проти нього, незважаючи на сильний мороз.

Напередодні суд повторно видав ордер на арешт президента.

Охорона зміцнює резиденцію

Протягом тижня Служба президентської безпеки (PSS) укріплювала резиденцію, обгортаючи її колючим дротом, встановлюючи барикади та використовуючи автобуси для блокування доступу. Комплекс розташований у престижному районі Сеула, відомому як "Корейський Беверлі-Гіллз".

Юна підозрюють у заколоті через його спробу ввести військовий стан 3 грудня. Це рішення шокувало країну та стало підставою для першого в історії Південної Кореї ордера на арешт чинного президента.

Крім того, президент проходить через процедуру імпічменту в Конституційному суді.

Заперечення адвокатів

У середу адвокат президента Юн Кап Кин заявив, що Юн не визнає чинність ордера на арешт, оскільки його видав суд, який не мав відповідної юрисдикції. Він також підкреслив, що Відомство з розслідування корупції високопосадовців (CIO), яке веде справу, не має повноважень щодо чинного президента.

Юн Кап Кин також заперечив чутки, поширені деякими парламентарями, про те, що президент залишив офіційну резиденцію. Він зазначив, що у вівторок особисто зустрічався з Юном у його будинку. За словами адвоката, це були "зловмисні" наклепи, спрямовані на дискредитацію лідера.

Підготовка до нового штурму

Голова Відомства з розслідування корупції високопосадовців (CIO)О Дон Ун у вівторок вибачився за провал першої спроби арешту минулого тижня. Тоді затримання не вдалося через шестигодинне протистояння з сотнями охоронців та військових у президентському комплексі. Але він заявив, що вони зроблять все можливе, аби успішно виконати ордер наступного разу, і гарантує, що це буде остання спроба.

Він відмовився розкрити термін дії нового ордера, наголосивши на необхідності зберігати плани арешту в таємниці. О також не заперечував пропозиції деяких парламентарів застосувати жорсткі заходи для подолання спротиву охоронців, але не уточнив, які саме методи розглядаються.

Можливі сценарії

Місцеві ЗМІ повідомляють, що план може передбачати залучення спецпідрозділів поліції, важкої техніки для руйнування барикад, а також понад 2000 поліцейських для нейтралізації президентської охорони.

У разі необхідності це може зайняти до трьох днів. Експерт із політичних криз, професор Університету Мьонджі Шін Юль зазначив, що поліція, на його думку, має значний досвід у подібних тактичних операціях, тому друга спроба арешту, ймовірно, буде успішною завдяки ретельному плануванню.

Водночас він наголосив на необхідності уникнути ризиків для протестувальників, особливо з огляду на можливість застосування зброї.

Минулого тижня CIO і поліція поступалися кількістю сил охорони президента, серед яких було понад 200 озброєних охоронців та військовослужбовців, що забезпечували безпеку резиденції, повідомив представник слідчого органу.

Раніше

Антикорупційне агентство Південної Кореї зайшло до резиденції експрезидента Юн Сок Йоля для його арешту за спробу запровадити воєнний стан.