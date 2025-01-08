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Президента Южной Кореи пытаются арестовать в укрепленной резиденции

Президента Южной Кореи пытаются арестовать в укрепленной резиденции

Киев  •  УНН

 • 1249 просмотра

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Антикоррупционное агентство готовится ко второй попытке ареста президента Юн Сок Йоля за попытку введения военного положения. Резиденцию усиленно охраняют сотни вооруженных охранников и военных за баррикадами.

В Южной Корее президента Юн Сок Ёля пытаются арестовать в забаррикадированной резиденции

Антикоррупционное агентство Южной Кореи готовится ко второй попытке задержания президента Юн Сок Йоля, обвиняемого в попытке введения военного положения. Резиденцию лидера усиленно охраняют, устанавливая баррикады и привлекая сотни охранников.

Пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Главный следователь страны пообещал сделать все возможное, чтобы преодолеть охранный блокпост и задержать импичментованного лидера. В среду вокруг президентского комплекса на улицах собрались протестующие как в поддержку Юна, так и против него, несмотря на сильный мороз.

Накануне суд повторно выдал ордер на арест президента.

Охрана укрепляет резиденцию

В течение недели Служба президентской безопасности (PSS) укрепляла резиденцию, обертывая ее колючей проволокой, устанавливая баррикады и используя автобусы для блокирования доступа. Комплекс расположен в престижном районе Сеула, известном как «Корейский Беверли-Хиллз».

Юна подозревают в мятеже из-за его попытки ввести военное положение 3 декабря. Это решение шокировало страну и стало основанием для первого в истории Южной Кореи ордера на арест действующего президента.

Кроме того, президент проходит через процедуру импичмента в Конституционном суде.

Возражения адвокатов

В среду адвокат президента Юн Кап Кин заявил, что Юн не признает силу ордера на арест, поскольку его выдал суд, который не имел соответствующей юрисдикции. Он также подчеркнул, что Ведомство по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников (CIO), которое ведет дело, не имеет полномочий в отношении действующего президента.

Юн Кап Кин также опроверг слухи, распространенные некоторыми парламентариями, о том, что президент покинул официальную резиденцию. Он отметил, что во вторник лично встречался с Юном в его доме. По словам адвоката, это была «злонамеренная» клевета, направленная на дискредитацию лидера.

Подготовка к новому штурму

Глава Ведомства по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников (CIO) О Дон Ун во вторник извинился за провал первой попытки ареста на прошлой неделе. Тогда задержание не удалось из-за шестичасового противостояния с сотнями охранников и военных в президентском комплексе. Но он заявил, что они сделают все возможное, чтобы успешно выполнить ордер в следующий раз, и гарантирует, что это будет последняя попытка.

Он отказался раскрыть срок действия нового ордера, подчеркнув необходимость сохранять планы ареста в тайне. О также не отрицал предложения некоторых парламентариев применить жесткие меры для преодоления сопротивления охранников, но не уточнил, какие именно методы рассматриваются.

Возможные сценарии

Местные СМИ сообщают, что план может предусматривать привлечение спецподразделений полиции, тяжелой техники для разрушения баррикад, а также более 2000 полицейских для нейтрализации президентской охраны.

В случае необходимости это может занять до трех дней. Эксперт по политическим кризисам, профессор Университета Мьонджи Шин Юль отметил, что полиция, по его мнению, имеет значительный опыт в подобных тактических операциях, поэтому вторая попытка ареста, вероятно, будет успешной благодаря тщательному планированию.

В то же время он отметил необходимость избежать рисков для протестующих, особенно учитывая возможность применения оружия.

На прошлой неделе CIO и полиция уступали количеством сил охраны президента, среди которых было более 200 вооруженных охранников и военнослужащих, обеспечивавших безопасность резиденции, сообщил представитель следственного органа.

Ранее

Антикоррупционное агентство Южной Кореи зашло в резиденцию экс-президента Юн Сок Ёля для его ареста за попытку ввести военное положение. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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