Президент Чилі висловив готовність приєднатися до Саміту миру - Свириденко
Київ • УНН
Під час робочого візиту до Латинської Америки українська делегація запросила чилійських лідерів приєднатися до ініційованого Президентом України першого глобального Саміту миру.
Українська делегація продовжує робочий візит до країн Латинської Америки. Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко зустрілась з міністром закордонних справ Чилі Альберто ван Клавереном, запросивши чилійських лідерів приєднатися до Саміту миру, про що повідомила у своєму акаунті у Х, пише УНН.
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"Важлива зустріч з міністром закордонних справ Чилі Альберто ван Клавереном. Я запросила чилійських лідерів приєднатися до першого глобального мирного саміту, ініційованого Президентом. Зокрема, очолити четвертий пункт формули миру щодо повернення незаконно депортованих росією українських дітей", - написала перший віцепрем’єр-міністр.
Вона також висловила подяку президенту Чилі Габрієлю Боричу, який "висловив готовність приєднатися до Саміту".
"Для України це надзвичайно цінний сигнал підтримки та солідарності з боку Чилі в умовах жорстокої, нелюдської війни, розпочатої росією", - вказала вона.
Нагадаємо
Українська делегація розпочала робочий візит до країн Латинської Америки, починаючи з переговорів в Аргентині. Основні пункти порядку денного включають перший глобальний Саміт миру, розвиток бізнес-зв'язків та підтримку української енергетичної системи.