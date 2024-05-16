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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко

Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 10:20  •  10236 просмотра

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Во время рабочего визита в Латинскую Америку украинская делегация пригласила чилийских лидеров присоединиться к инициированному Президентом Украины первому глобальному Саммиту мира.

Украинская делегация продолжает рабочий визит в страны Латинской Америки. Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с министром иностранных дел Чили Орландо Летельером, пригласив чилийских лидеров присоединиться к Саммиту мира, о чем сообщила в своем аккаунте в Х, пишет УНН.

Детали

"Важная встреча с министром иностранных дел Чили Маркосом Орландо Летельером дель Соларом. Я пригласила чилийских лидеров присоединиться к первому глобальному мирному саммиту, инициированному Президентом. В частности, возглавить четвертый пункт формулы мира по возвращению незаконно депортированных россией украинских детей", - написала первый вице-премьер-министр.

Она также выразила благодарность президенту Чили Габриэлю Боричу, который "выразил готовность присоединиться к Саммиту".

"Для Украины это чрезвычайно ценный сигнал поддержки и солидарности со стороны Чили в условиях жестокой, бесчеловечной войны, начатой россией", - указала она.

Напомним

Украинская делегация начала рабочий визит в страны Латинской Америки, начиная с переговоров в Аргентине. Основные пункты повестки дня включают первый глобальный Саммит мира, развитие бизнес-связей и поддержку украинской энергетической системы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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