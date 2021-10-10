Президент Тайваню обіцяє захист суверенітету та демократії

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Демократичний Тайвань, претендований Китаєм як власна територія, зазнав посилення військового та політичного тиску з боку Пекіна, який включав цього місяця чотири дні поспіль масових вторгнень ВПС Китаю в зону ідентифікації ППО Тайваню.

Цай каже, що Тайвань знаходиться на передовій лінії захисту демократії та стикається з безпрецедентними складними та серйозними викликами.

Вона ще раз підтверджує повну рішучість Тайваню захищати себе та підтримувати регіональний мир та стабільність, але наступати не буде.

Тайвань гнівно відреагував на цю промову, заявивши, що тільки народ Тайваню має право вирішувати своє майбутнє, і заперечує тактику примусу Китаю.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що він провів бесіду з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо Тайваню, і вони домовилися дотримуватися Тайванської угоди, оскільки напруженість між Тайбеем і Пекіном наростає.

Тайвань заявляє, що зробить все можливе, щоб захистити свободу від китайського “вторгнення”.

КНР надсилає військові літаки в зону Тайваню

Заяви Байдена прозвучали на тлі ескалації відносин між Тайванем і Китаєм.

Китай стверджує, що Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби слід захопити силою. Тайвань стверджує, що він є незалежною країною і буде захищати свої свободи та демократію, звинувачуючи в напруженості Китай.

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Тайвань повідомив про 148 літаків китайських ВПС в південній і південно-західній частині своєї зони ППО за чотириденний період, що почався в п’ятницю, в той же день, коли Китай відзначав ключове патріотичне свято — Національний день.

У неділю Сполучені Штати закликали Китай припинити військову діяльність поблизу Тайваню.

Президент Китаю пообіцяв домогтися “мирного возз’єднання” з Тайванем.