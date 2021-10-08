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Тайвань заявляє, що зробить все можливе, щоб захистити свободу від китайського "вторгнення"

Тайвань заявляє, що зробить все можливе, щоб захистити свободу від китайського "вторгнення"

Київ • УНН

 • 20362 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Через кілька днів після того, як міністр оборони Тайваню висловив стурбованість тим, що Китай може почати "повномасштабне" вторгнення вже в 2025 році, президент Тайваню Цай Іньвень заявила, що країна не прагне до військової конфронтації, але зробить все можливе, щоб захистити себе. Заява Інвень прозвучала на тлі високої напруженості в країні через ворожу політику, ініційовану Пекіном і режимом під керівництвом Сі Цзіньпіна, який нарощує свою військову міць в останні роки. Про це інформує УНН з посиланням на Hindustan Times та New Delhi.

Деталі

В останні дні Пекін, схоже, посилив свою ворожу політику: рекордна кількість китайських військових літаків неодноразово пролітала над зоною ППО Тайваню протягом тижня. Радари Тайваню зафіксували до 150 літаків китайських ВПС, які увійшли в його зону протиповітряної оборони, що є частиною того, що Тайбей називає "триваючим переслідуванням острова Пекіном".

Уряд Тайваню представив план, який в даний час знаходиться на розгляді парламенту, про спеціальні військові витрати в розмірі 240 мільярдів тайських доларів (8,6 мільярда доларів) на саморобну зброю, включаючи ракети і військові кораблі.

Протягом наступних п'яти років країна планує інвестувати в основному в військово-морське озброєння, включаючи протикорабельну зброю, таку як ракетні системи наземного базування.

Сполучені Штати, головний військовий постачальник Тайваню, підтвердили свою "тверду" прихильність Тайваню, а також піддали критиці Китай.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї на Тайвань і вже давно проводять навчання по системах озброєння, а також надають докладні поради про способи зміцнення збройних сил Тайваню для захисту від вторгнення Народно-визвольної армії Китаю. Пекін, з іншого боку, звинувачує політику Вашингтона в підтримці Тайваню продажем зброї і відправку військових кораблів через Тайванську протоку, в зростанні напруженості.

Додамо

У середу міністр оборони Тайваню Чиу Го-Чен, відповідаючи на питання депутата в парламенті країни, сказав, що військова напруженість у відносинах з Китаєм є найгіршою за більш ніж 40 років. Він зазначив, що існує додатковий ризик "осічки". Він стверджує, що в Китаю вже є необхідний арсенал для захоплення Тайваню силою, але "ціна повномасштабної війни" для Пекіна може бути мінімальною до 2025 року.

Китай заявляє, що демократичний острів Тайвань є його територією, і каже, що в разі необхідності його слід захопити силою. Тайвань чинить опір, заявляючи, що він незалежна країна і буде захищати свої свободи та демократію перед "лицем агресії Китаю".

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