Китайські військові літаки другий день поспіль здійснюють проліт біля берегів Тайваню

Деталі

Міноборони Тайваню заявило, що 39 літаків увійшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню в ході двох бойових вильотів, один вдень ​​і один вночі. Все відбувалося за аналогічною схемою у п’ятницю, коли 38 літаків влетіли в район на південь від самоврядного острова.

У Міноборони повідомили, що в суботу денні польоти здійснили 20 літаків, а в нічний час — ще 19. Більшість з них ідентифіковано як винищувачі J-17 і СУ-30.

Китай вже більше року регулярно відправляє військові літаки у райони на південь від Тайваню. За повідомленням Центрального інформаційного агентства Тайваню, 38 літаків в п’ятницю і 39 в суботу є найбільшим прольотом китайських ВПС за один день, з тих пір, як Тайвань почав публікувати звіти про польоти.

Прем’єр Тайваню Су Цзен-чан в суботу прокоментував проліт китайських ВПС.

“Китай завжди проводив жорстокі і варварські дії, щоб поставити під загрозу регіональний мир”, — сказав він.

19 PLA aircraft (J-16*12, SU-30*6 and KJ-500 AEW&C) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on the night of October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/Vl6bWi8Cem pic.twitter.com/6IK77Bd3wY

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) October 2, 2021

Доповнення

Китай стверджує, що Тайвань, який розташований у його східного узбережжя, є його територією. Вони розділилися в 1949 році під час громадянської війни, в ході якої комуністи взяли під свій контроль материковий Китай, а націоналісти створили уряд на Тайвані.

Комуністична партія Китаю відзначила 72-ту річницю свого правління в п’ятницю.