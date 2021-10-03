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Китайские военные самолеты второй день подряд осуществляют пролет у берегов Тайваня

Китайские военные самолеты второй день подряд осуществляют пролет у берегов Тайваня

Киев  •  УНН

 • 29255 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В субботу Китай направил более 30 военных самолетов в сторону Тайваня, что стало вторым большим пролетом силы за последние дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство национальной обороны Тайваня.

Детали

Минобороны Тайваня заявило, что 39 самолетов вошли в отличительную зону ПВО Тайваня в ходе двух боевых вылетов, один днем ​​и один ночью. Все происходило по аналогичной схеме в пятницу, когда 38 самолетов влетели в район к югу от самоуправляющегося острова.

В Минобороны сообщили, что в субботу дневные полеты совершили 20 самолетов, а в ночное время — еще 19. Большинство из них идентифицировано как истребители J-17 и СУ-30.

Китай уже более года регулярно отправляет военные самолеты в районы к югу от Тайваня. По сообщению Центрального информационного агентства Тайваня, 38 самолетов в пятницу и 39 в субботу является крупнейшим пролетом китайских ВВС за один день, с тех пор, как Тайвань начал публиковать отчеты о полетах.

Премьер Тайваня Су Цзэн-чан в субботу прокомментировал пролет китайских ВВС.

“Китай всегда проводил жестокие и варварские действия, чтобы поставить под угрозу региональный мир”, — сказал он.

19 PLA aircraft (J-16*12, SU-30*6 and KJ-500 AEW&C) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on the night of October 2, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/Vl6bWi8Cem pic.twitter.com/6IK77Bd3wY

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) October 2, 2021

Дополнение

Китай утверждает, что Тайвань, который расположен у его восточного побережья, является своей территорией. Они разделились в 1949 году во время гражданской войны, в ходе которой коммунисты взяли под свой контроль материковый Китай, а националисты создали правительство на Тайване.

Коммунистическая партия Китая отметила 72-ю годовщину своего правления в пятницу.

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